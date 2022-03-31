https://ria.ru/20220331/krasnopol-1781059951.html
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 31.03.2022
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских войск корректируемым 152-мм артиллерийским снарядом "Краснополь". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:33
2022-03-31T13:33
2022-03-31T13:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских войск корректируемым 152-мм артиллерийским снарядом "Краснополь".На видео демонстрируются кадры с борта беспилотника в инфракрасном режиме. Показано попадание снаряда по украинскому военному объекту и взрыв боеприпаса."Укреплённый опорный пункт украинских националистов в районе важной развилки автодорог был уничтожен точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь", - сказали в Минобороны.Наведение высокоточного боеприпаса осуществлял расчёт БПЛА.Снаряд "Краснополь" наводится на цель полуактивным способом - его головка самонаведения ловит отраженный от объекта лазерный сигнал. Корректировка траектории полёта выполняется аэродинамическими рулями на хвосте снаряда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ka-52-1781003669.html
https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны показало уничтожение опорного пункта украинских войск снарядом "Краснополь"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских войск корректируемым 152-мм артиллерийским снарядом "Краснополь".
На видео демонстрируются кадры с борта беспилотника в инфракрасном режиме. Показано попадание снаряда по украинскому военному объекту и взрыв боеприпаса.
"Укреплённый опорный пункт украинских националистов в районе важной развилки автодорог был уничтожен точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь", - сказали в Минобороны.
Наведение высокоточного боеприпаса осуществлял расчёт БПЛА.
Снаряд "Краснополь" наводится на цель полуактивным способом - его головка самонаведения ловит отраженный от объекта лазерный сигнал. Корректировка траектории полёта выполняется аэродинамическими рулями на хвосте снаряда.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.