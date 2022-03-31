https://ria.ru/20220331/kosmos-1781003803.html

Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"

Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2022

Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"

Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:26

2022-03-31T09:26

2022-03-31T12:08

наука

космос - риа наука

александр александрович

роскосмос

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Как отмечается, 44-летний Мисуркин выполнил три космических полета, общая продолжительность которых составляет чуть менее года, совершил четыре выхода в открытый космос."Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности", — добавили в ЦПК.

https://ria.ru/20220329/roskosmos-1780727708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, александр александрович, роскосмос, центр подготовки космонавтов