https://ria.ru/20220331/kosmos-1781003803.html
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2022
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"
Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:26
2022-03-31T09:26
2022-03-31T12:08
наука
космос - риа наука
александр александрович
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Как отмечается, 44-летний Мисуркин выполнил три космических полета, общая продолжительность которых составляет чуть менее года, совершил четыре выхода в открытый космос."Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности", — добавили в ЦПК.
https://ria.ru/20220329/roskosmos-1780727708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, александр александрович, роскосмос, центр подготовки космонавтов
09:26 31.03.2022 (обновлено: 12:08 31.03.2022)
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"
Александр Мисуркин, трижды летавший на МКС, покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте
Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", — говорится в сообщении.
Как отмечается, 44-летний Мисуркин выполнил три космических полета, общая продолжительность которых составляет чуть менее года, совершил четыре выхода в открытый космос.
"Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности", — добавили в ЦПК.