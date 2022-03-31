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Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2022
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Наука
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Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2022
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"
Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:26
2022-03-31T12:08
наука
космос - риа наука
александр александрович
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Как отмечается, 44-летний Мисуркин выполнил три космических полета, общая продолжительность которых составляет чуть менее года, совершил четыре выхода в открытый космос."Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности", — добавили в ЦПК.
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космос - риа наука, александр александрович, роскосмос, центр подготовки космонавтов
09:26 31.03.2022 (обновлено: 12:08 31.03.2022)
 
Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"

Александр Мисуркин, трижды летавший на МКС, покинул отряд космонавтов "Роскосмоса"

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин
Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
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Космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Герой России Александр Мисуркин завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 44-летний Мисуркин выполнил три космических полета, общая продолжительность которых составляет чуть менее года, совершил четыре выхода в открытый космос.
"Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности", — добавили в ЦПК.
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НаукаКосмос - РИА НаукаАлександр АлександровичРоскосмосЦентр подготовки космонавтов
 
 
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