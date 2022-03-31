https://ria.ru/20220331/koronavirus-1781024244.html

В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19

Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:14

2022-03-31T11:14

2022-03-31T11:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1130, 148 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1015, 22 человека умерло", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 88 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 739 796 случаев коронавируса, выздоровели 2 544 974 человек, умерли из-за COVID 42 696 человека.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии