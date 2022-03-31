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В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:14
2022-03-31T11:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1130, 148 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1015, 22 человека умерло", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 88 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 739 796 случаев коронавируса, выздоровели 2 544 974 человек, умерли из-за COVID 42 696 человека.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:14 31.03.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1130 новых случаев COVID-19, умерли 22 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 1130, 148 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1015, 22 человека умерло", - говорится в сообщении.
Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 88 человек.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 739 796 случаев коронавируса, выздоровели 2 544 974 человек, умерли из-за COVID 42 696 человека.
 
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