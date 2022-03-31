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В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:14
2022-03-31T11:14
2022-03-31T11:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1130, 148 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1015, 22 человека умерло", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 88 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 739 796 случаев коронавируса, выздоровели 2 544 974 человек, умерли из-за COVID 42 696 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1130 новых случаев COVID-19, умерли 22 человека
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1130, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки 1130, 148 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1015, 22 человека умерло", - говорится в сообщении.
Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 88 человек.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 739 796 случаев коронавируса, выздоровели 2 544 974 человек, умерли из-за COVID 42 696 человека.