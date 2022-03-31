https://ria.ru/20220331/koronavirus-1781022512.html
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом - РИА Новости, 31.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 392 человека, сообщает в четверг портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:08
2022-03-31T11:08
2022-03-31T11:08
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коронавирус в россии
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 392 человека, сообщает в четверг портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 10 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 414 человек.
https://ria.ru/20220331/koronavirus-1781021273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 392 случая заражения коронавирусом, десять пациентов умерли