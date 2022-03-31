Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220331/koronavirus-1781021273.html
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи пациентов с коронавирусом, это на 10,3 процента меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:03
2022-03-31T11:22
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи пациентов с коронавирусом, это на 10,3 процента меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Рост госпитализаций отмечен в 40 регионах страны, снижение — в 42, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.За сутки в стране выздоровели 50 496 человек, или на 1,2 процента меньше по сравнению с 30 марта.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 483,5 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_227ffe8ebe962968e003d5a80db6bcac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 31.03.2022 (обновлено: 11:22 31.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19

За сутки в России выявили 19 277 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи пациентов с коронавирусом, это на 10,3 процента меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Рост госпитализаций отмечен в 40 регионах страны, снижение — в 42, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

"Выявлено 19 277 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 345 человек", — уточняется в сообщении.

За сутки в стране выздоровели 50 496 человек, или на 1,2 процента меньше по сравнению с 30 марта.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 483,5 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала