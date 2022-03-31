https://ria.ru/20220331/koronavirus-1781021273.html
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи пациентов с коронавирусом, это на 10,3 процента меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:03
2022-03-31T11:03
2022-03-31T11:22
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи пациентов с коронавирусом, это на 10,3 процента меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Рост госпитализаций отмечен в 40 регионах страны, снижение — в 42, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.За сутки в стране выздоровели 50 496 человек, или на 1,2 процента меньше по сравнению с 30 марта.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 483,5 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 31.03.2022 (обновлено: 11:22 31.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 19 277 новых случаев COVID-19