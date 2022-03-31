https://ria.ru/20220331/korma-1780999081.html

Турция готова поставлять в Россию корма для животных, сообщили в СПЗ

Турция готова поставлять в Россию корма для животных, сообщили в СПЗ - РИА Новости, 31.03.2022

Турция готова поставлять в Россию корма для животных, сообщили в СПЗ

Турция готова поставлять в Россию ветеринарные корма для животных, сейчас Россельхознадзор РФ рассматривает возможность заключения двустороннего соглашения на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:53

2022-03-31T08:53

2022-03-31T08:53

экономика

россия

турция

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

домашние животные

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Турция готова поставлять в Россию ветеринарные корма для животных, сейчас Россельхознадзор РФ рассматривает возможность заключения двустороннего соглашения на поставки корма, сообщила РИА Новости гендиректор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова."Турция готова поставлять нам корм… Мы обратились буквально сегодня в Россельхознадзор на тему того, что нужно заключить двустороннее соглашение с Турцией на корма", - заявила Колчанова.По словам гендиректора СПЗ, ведомство в связи со сложившейся ситуацией готово пойти навстречу представителям отрасли и оперативно заключить данный договор. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с Бразилией, Индией, Кореей и Японией.Однако, как отметила Колчанова, и Европа не останавливала свои поставки кормов в Россию, но затраченное на это время заметно увеличилось из-за нарушения части логистических цепочек. "Импортеры говорят, что никто из тех стран, откуда мы поставляли, не собираются уходить с нашего рынка. У нас очень большой рынок сбыта", - добавила она.Также Колчанова сообщила, что в целом на корма для животных наблюдается увеличение цен на 15-25% в связи с логистическими затратами и изменением валютных курсов. Однако ажиотажный спрос, который фиксировался в магазинах ранее, сейчас спал, и продажи "вошли в свое обычное русло".

https://ria.ru/20220325/korma-1780130652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), домашние животные