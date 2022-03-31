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Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220331/koreya-1781116075.html
Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда
Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда - РИА Новости, 31.03.2022
Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда
Посольство Южной Корее в России уточнило правила въезда для путешественников из нашей страны. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:57
2022-03-31T16:57
туризм
туризм
новости - туризм
россия
воз
коронавирус covid-19
туристы
южная корея
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство Южной Корее в России уточнило правила въезда для путешественников из нашей страны.Дипмиссия напомнила, что с 1 апреля 2022 года возобновляется действие Соглашения о взаимной отмене виз. Посетить Корею без разрешения на въезд могут граждане, имеющие российский паспорт, целью путешествия у которых не является работа, постоянное проживание, учеба.Без визы можно пребывать в стране 60 дней за один раз, но не более 90 в течение полугода.До въезда в безвизовом режиме нужно в обязательном порядке предварительно, то есть за 72 часа, подать заявку K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) и получить разрешение. Это можно сделать на сайте www.k-eta.go.kr или через мобильное приложение (K-ETA). Без разрешения регистрация на рейс невозможна.Подать заявку могут и сами путешественники, и члены их семьи, и друзья. Комиссия составляет 10 тысяч корейских вон, оплата возможна только картой. При этом воспользоваться картами, выданными в России, не получается.Есть и другая сложность. Без прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ, придется пройти карантин. Соответственно, туристы со "Спутником V" и другими российскими вакцинами не освобождаются от недельной самоизоляции.
https://ria.ru/20220328/koreya-1780445972.html
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туризм, новости - туризм, россия, воз, коронавирус covid-19, туристы, южная корея, визы, куда поехать, куда можно лететь
16:57 31.03.2022
 
Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда

Южная Корея уточнила, как российские туристы могут попасть в страну без визы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне тематического отеля Sun Cruise Resort в городе Чондончжин в Республике Корея
Туристы фотографируются на фоне тематического отеля Sun Cruise Resort в городе Чондончжин в Республике Корея - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство Южной Корее в России уточнило правила въезда для путешественников из нашей страны.
Дипмиссия напомнила, что с 1 апреля 2022 года возобновляется действие Соглашения о взаимной отмене виз. Посетить Корею без разрешения на въезд могут граждане, имеющие российский паспорт, целью путешествия у которых не является работа, постоянное проживание, учеба.
Без визы можно пребывать в стране 60 дней за один раз, но не более 90 в течение полугода.
До въезда в безвизовом режиме нужно в обязательном порядке предварительно, то есть за 72 часа, подать заявку K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) и получить разрешение. Это можно сделать на сайте www.k-eta.go.kr или через мобильное приложение (K-ETA). Без разрешения регистрация на рейс невозможна.
Подать заявку могут и сами путешественники, и члены их семьи, и друзья. Комиссия составляет 10 тысяч корейских вон, оплата возможна только картой. При этом воспользоваться картами, выданными в России, не получается.
Есть и другая сложность. Без прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ, придется пройти карантин. Соответственно, туристы со "Спутником V" и другими российскими вакцинами не освобождаются от недельной самоизоляции.
Статуэтки уток у пляжа Gyeongpo Beach в городе Каннын в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:50Туризм
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияВОЗКоронавирус COVID-19туристыЮжная КореяВизыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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