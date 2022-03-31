https://ria.ru/20220331/koreya-1781116075.html

Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда

Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда - РИА Новости, 31.03.2022

Южная Корея опубликовала окончательные условия безвизового въезда

Посольство Южной Корее в России уточнило правила въезда для путешественников из нашей страны. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:57

2022-03-31T16:57

2022-03-31T16:57

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство Южной Корее в России уточнило правила въезда для путешественников из нашей страны.Дипмиссия напомнила, что с 1 апреля 2022 года возобновляется действие Соглашения о взаимной отмене виз. Посетить Корею без разрешения на въезд могут граждане, имеющие российский паспорт, целью путешествия у которых не является работа, постоянное проживание, учеба.Без визы можно пребывать в стране 60 дней за один раз, но не более 90 в течение полугода.До въезда в безвизовом режиме нужно в обязательном порядке предварительно, то есть за 72 часа, подать заявку K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) и получить разрешение. Это можно сделать на сайте www.k-eta.go.kr или через мобильное приложение (K-ETA). Без разрешения регистрация на рейс невозможна.Подать заявку могут и сами путешественники, и члены их семьи, и друзья. Комиссия составляет 10 тысяч корейских вон, оплата возможна только картой. При этом воспользоваться картами, выданными в России, не получается.Есть и другая сложность. Без прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ, придется пройти карантин. Соответственно, туристы со "Спутником V" и другими российскими вакцинами не освобождаются от недельной самоизоляции.

https://ria.ru/20220328/koreya-1780445972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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