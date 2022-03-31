https://ria.ru/20220331/kontrakty-1780985900.html

СМИ: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России

СМИ: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России - РИА Новости, 31.03.2022

СМИ: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который запрещает в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T02:14

2022-03-31T02:14

2022-03-31T09:17

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который запрещает в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам, пишет газета РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.В середине марта в пресс-службе ФАС, комментируя информацию о том, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах, заявили РИА Новости, что выступают против привязки контрактов к внешним ценовым индикаторам для внутреннего рынка при производстве на территории России. Позднее антимонопольщики рекомендовали российским нефтехимическим предприятиям использовать при ценообразовании на их продукцию российские индикаторы вместо зарубежных, что позволит не допустить необоснованного роста цен.Все уже заключенные договоры, согласно законопроекту, необходимо будет переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Отдельно указано, что положения документа не затрагивают сделки при внешней торговле, но "часть из них власти также хотят перевести в рубли".Законопроект, по информации издания, вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, что "следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта". В пресс-службе Минфина заявили газете, что законопроект уже согласован.

https://ria.ru/20220330/torgovlya-1780781864.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство финансов рф (минфин россии)