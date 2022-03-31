02:14 31.03.2022 (обновлено: 09:17 31.03.2022)
СМИ: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России
РБК: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который запрещает в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам, пишет газета РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
В середине марта в пресс-службе ФАС, комментируя информацию о том, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах, заявили РИА Новости, что выступают против привязки контрактов к внешним ценовым индикаторам для внутреннего рынка при производстве на территории России. Позднее антимонопольщики рекомендовали российским нефтехимическим предприятиям использовать при ценообразовании на их продукцию российские индикаторы вместо зарубежных, что позволит не допустить необоснованного роста цен.
"Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. <...> Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях", — пишет газета после ознакомления с текстом законопроекта.
Все уже заключенные договоры, согласно законопроекту, необходимо будет переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Отдельно указано, что положения документа не затрагивают сделки при внешней торговле, но "часть из них власти также хотят перевести в рубли".
Законопроект, по информации издания, вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, что "следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта". В пресс-службе Минфина заявили газете, что законопроект уже согласован.