https://ria.ru/20220331/kongress-1781044855.html

В Москве пройдет конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022

В Москве пройдет конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022 - РИА Новости, 31.03.2022

В Москве пройдет конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022

25-26 мая в Москве пройдет 5-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:30

2022-03-31T12:30

2022-03-31T12:30

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 мар - Пресс-служба компании Восток Капитал. 25-26 мая в Москве пройдет 5-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей.250+ УЧАСТНИКОВ: крупнейших предприятий-производителей метанола, аммиака, азотных удобрений из России и стран СНГ, регуляторных органов, поставщиков технологий и оборудования30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: встречи один-на-один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое20+ НОВЫХ И ТЕКУЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Крупнейшие проекты строительства и модернизации – на каком этапе находятся?Запросить полный список инвестиционных проектов Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Официальный сайт мероприятия +18Контакты для ответа на вопросы: Дарья Квасницына, DKvasnitsyna@vostockcapital.com, +7 495 109 9 509 (Москва)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы