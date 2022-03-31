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В Москве пройдет конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022
В Москве пройдет конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022 - РИА Новости, 31.03.2022
В Москве пройдет конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022
25-26 мая в Москве пройдет 5-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:30
2022-03-31T12:30
2022-03-31T12:30
пресс-релизы
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МОСКВА, 31 мар - Пресс-служба компании Восток Капитал. 25-26 мая в Москве пройдет 5-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей.250+ УЧАСТНИКОВ: крупнейших предприятий-производителей метанола, аммиака, азотных удобрений из России и стран СНГ, регуляторных органов, поставщиков технологий и оборудования30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: встречи один-на-один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое20+ НОВЫХ И ТЕКУЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Крупнейшие проекты строительства и модернизации – на каком этапе находятся?Запросить полный список инвестиционных проектов Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Официальный сайт мероприятия +18Контакты для ответа на вопросы: Дарья Квасницына, DKvasnitsyna@vostockcapital.com, +7 495 109 9 509 (Москва)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 31 мар - Пресс-служба компании Восток Капитал. 25-26 мая в Москве пройдет 5-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2022" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей.
250+ УЧАСТНИКОВ: крупнейших предприятий-производителей метанола, аммиака, азотных удобрений из России и стран СНГ, регуляторных органов, поставщиков технологий и оборудования
30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: встречи один-на-один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое
20+ НОВЫХ И ТЕКУЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Крупнейшие проекты строительства и модернизации – на каком этапе находятся?
Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.
Официальный сайт мероприятия
+18
Контакты для ответа на вопросы: Дарья Квасницына, DKvasnitsyna@vostockcapital.com, +7 495 109 9 509 (Москва)
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.