https://ria.ru/20220331/kompensatsiya-1781153495.html
Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение
Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение - РИА Новости, 31.03.2022
Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение
Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать расходы аэропортов в центральной части и на Юге России, где ограничено авиасообщение. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:48
2022-03-31T18:48
2022-03-31T18:48
экономика
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать расходы аэропортов в центральной части и на Юге России, где ограничено авиасообщение."У нас пока ещё действует временное ограничение полётов в ряд аэропортов центральной части и Юга России. И предлагаю в этой связи компенсировать расходы расположенных здесь аэропортов на период их вынужденного простоя для сохранения трудовых коллективов, чтобы они затем максимально быстро вернулись к нормальной работе. Средства на эти цели также необходимо предусмотреть в полном объёме. Здесь никаких расхождений, я так понимаю, у коллег нет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Ранее Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 7 апреля. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Ограничения введены 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.
https://ria.ru/20220331/reysy-1781137739.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин
Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение
Президент Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили авиасообщение