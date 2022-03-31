https://ria.ru/20220331/kompensatsiya-1781153495.html

Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение

Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение - РИА Новости, 31.03.2022

Путин предложил компенсировать расходы аэропортов, где ограничили сообщение

Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать расходы аэропортов в центральной части и на Юге России, где ограничено авиасообщение. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:48

2022-03-31T18:48

2022-03-31T18:48

экономика

россия

украина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать расходы аэропортов в центральной части и на Юге России, где ограничено авиасообщение."У нас пока ещё действует временное ограничение полётов в ряд аэропортов центральной части и Юга России. И предлагаю в этой связи компенсировать расходы расположенных здесь аэропортов на период их вынужденного простоя для сохранения трудовых коллективов, чтобы они затем максимально быстро вернулись к нормальной работе. Средства на эти цели также необходимо предусмотреть в полном объёме. Здесь никаких расхождений, я так понимаю, у коллег нет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Ранее Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 7 апреля. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Ограничения введены 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.

https://ria.ru/20220331/reysy-1781137739.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин