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Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена - РИА Новости, 31.03.2022
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Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена
Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена - РИА Новости, 31.03.2022
Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:51
2022-03-31T14:22
в мире
россия
госдума рф
ирина яровая
вячеслав володин
сша
хантер байден
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая."Ранее председателем Государственной думы (Вячеславом Володиным) давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, по той публичной информации, которая сообщалась и зарубежными источниками, и российскими источниками, имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего", - заявила Яровая журналистам.Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону, под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов - под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
https://ria.ru/20220331/yarovaya-1781048581.html
https://ria.ru/20220331/biooruzhie-1781041226.html
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в мире, россия, госдума рф, ирина яровая, вячеслав володин, сша, хантер байден, совет федерации рф, министерство обороны сша
12:51 31.03.2022 (обновлено: 14:22 31.03.2022)
 
Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена

Яровая: комиссия по биолабораториям работает над приглашением Нуланд и Байдена-младшего

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
"Ранее председателем Государственной думы (Вячеславом Володиным) давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, по той публичной информации, которая сообщалась и зарубежными источниками, и российскими источниками, имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего", - заявила Яровая журналистам.
Первое заседание комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:47
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Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону, под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов - под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Первое заседание комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:16
Косачев: Россия подготовит предложения об исполнении запрета биооружия
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
 
В миреРоссияГосдума РФИрина ЯроваяВячеслав ВолодинСШАХантер БайденСовет Федерации РФМинистерство обороны США
 
 
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