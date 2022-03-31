https://ria.ru/20220331/komissiya-1781050172.html

Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена

Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена - РИА Новости, 31.03.2022

Яровая: комиссия по биолабораториям может пригласить Нуланд и сына Байдена

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:51

2022-03-31T12:51

2022-03-31T14:22

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госдума рф

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая."Ранее председателем Государственной думы (Вячеславом Володиным) давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, по той публичной информации, которая сообщалась и зарубежными источниками, и российскими источниками, имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего", - заявила Яровая журналистам.Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону, под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов - под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

https://ria.ru/20220331/yarovaya-1781048581.html

https://ria.ru/20220331/biooruzhie-1781041226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, госдума рф, ирина яровая, вячеслав володин, сша, хантер байден, совет федерации рф, министерство обороны сша