https://ria.ru/20220331/knigi-1781132303.html

Эксперт предупредила о росте цен на книги

Эксперт предупредила о росте цен на книги - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт предупредила о росте цен на книги

Есть проблемы с логистикой и поставками материалов, в частности бумаги, на фоне этого рост цен на книги продолжится, 30% - пока самая реалистичная цифра,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:13

2022-03-31T17:13

2022-03-31T17:13

книги

экономика

россия

цены

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Есть проблемы с логистикой и поставками материалов, в частности бумаги, на фоне этого рост цен на книги продолжится, 30% - пока самая реалистичная цифра, рассказала РИА Новости о положении дел в издательстве "МИФ" руководитель редакционной группы издательства Ольга Киселева."Есть (перебои с поставками материалов – ред.). Связано с тем, что еще в 2020 году закрылись комбинаты, а спрос на печать увеличился. А в этом году, во-первых, часть поставщиков иностранной бумаги прекратили (возможно, временно) поставки, во-вторых, есть проблемы с логистикой, а третье - для производства бумаг и книг нужно разное сырье, включая химикаты, фольгу, волокна и так далее, и слишком многое было и остается привозным. Итого, дефицит бумаги очень выраженный. Плюс рост цен на нее", - рассказала собеседница агентства.По словам Киселевой, стоимость книг на фоне этого будет расти и дальше, но предел назвать сложно, поскольку составляющих стоимости книги слишком много - от курса валют до наличия компонентов и стоимости самих услуг. "Рост на 30% в целом выглядит реалистично, рост на 20% - оптимистичная цифра, за которую и так идет серьезная работа издателей", - поделилась предположениями эксперт.В заключение Киселева добавила, что, "поскольку много лет производственные базы почти не обновлялись, то на быстрое решение вопроса рассчитывать не стоит"."Единственное положительное в том, что кризис всем показал реальное состояние дел, и теперь понятно, сколько всего нужно сделать", - резюмировала издатель.

https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

книги, экономика, россия, цены