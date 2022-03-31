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Президент Южной Кореи призвал укреплять оборону после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 31.03.2022
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Президент Южной Кореи призвал укреплять оборону после пуска ракеты КНДР
Президент Южной Кореи призвал укреплять оборону после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 31.03.2022
Президент Южной Кореи призвал укреплять оборону после пуска ракеты КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал укреплять оборону на фоне роста напряженности на Корейском полуострове после запуска КНДР межконтинентальной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:28
2022-03-31T15:28
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
японское море
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СЕУЛ, 31 мар – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал укреплять оборону на фоне роста напряженности на Корейском полуострове после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщила президентская администрация Республики Корея."Я прошу вас сосредоточить оборонные мощности, сделать все, чтобы не допустить даже малейшей трещины (в обороне – ред.), в особенности сейчас, когда в обороне могут возникнуть пробелы в связи со сменой администрации и действиями Северной Кореи, обостряющими кризис", - заявил президент во время церемонии вручения наградных мечей 75 бригадным генералам, недавно получившим это звание.Им вручили традиционные корейские мечи "Самчжон", что переводится как меч "трех духов", символизирующих духов национальной обороны, объединения и процветания.КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, которого Пхеньян придерживался добровольно с 2017 года. По данным различных источников, вскоре Северная Корея может провести и ядерное испытание.
https://ria.ru/20220324/kndr-1779818336.html
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, японское море
15:28 31.03.2022
 
Президент Южной Кореи призвал укреплять оборону после пуска ракеты КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал укреплять оборону после ракетного пуска КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея
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СЕУЛ, 31 мар – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал укреплять оборону на фоне роста напряженности на Корейском полуострове после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщила президентская администрация Республики Корея.
"Я прошу вас сосредоточить оборонные мощности, сделать все, чтобы не допустить даже малейшей трещины (в обороне – ред.), в особенности сейчас, когда в обороне могут возникнуть пробелы в связи со сменой администрации и действиями Северной Кореи, обостряющими кризис", - заявил президент во время церемонии вручения наградных мечей 75 бригадным генералам, недавно получившим это звание.
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Им вручили традиционные корейские мечи "Самчжон", что переводится как меч "трех духов", символизирующих духов национальной обороны, объединения и процветания.
КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, которого Пхеньян придерживался добровольно с 2017 года. По данным различных источников, вскоре Северная Корея может провести и ядерное испытание.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяПхеньянЯпонское море
 
 
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