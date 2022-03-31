17:10 31.03.2022 (обновлено: 17:21 31.03.2022)
GT: Запад зашел слишком далеко в попытках подловить Россию
Global Times: русофобия не принесет Западу ничего хорошего
Флажки Европейского союза и России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Борьба западных стран с символами Z и V и открыто распространяемая русофобия не сулит Евросоюзу ничего хорошего, пишет замдиректора кафедры Азиатско-Тихоокеанского региона Китайского института международных отношений Чжан Тэнцзюнь в газете Global Times.
По мнению аналитика, Запад надеется сформировать новое общественное мнение, чтобы изолировать Россию. Это происходит потому, что сила, статус и международное влияние европейских стран постепенно ослабевают, а их тревога из-за действий Москвы наоборот растет.
"ЕС недостаточно силен, чтобы справиться с Россией в одиночку, и ему нужно больше стран, которые встанут на его сторону", — заключил эксперт.
Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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