https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

GT: Запад зашел слишком далеко в попытках подловить Россию

GT: Запад зашел слишком далеко в попытках подловить Россию - РИА Новости, 31.03.2022

GT: Запад зашел слишком далеко в попытках подловить Россию

Борьба западных стран с символами Z и V и открыто распространяемая русофобия не сулит Евросоюзу ничего хорошего, пишет замдиректора кафедры... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:10

2022-03-31T17:10

2022-03-31T17:21

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Борьба западных стран с символами Z и V и открыто распространяемая русофобия не сулит Евросоюзу ничего хорошего, пишет замдиректора кафедры Азиатско-Тихоокеанского региона Китайского института международных отношений Чжан Тэнцзюнь в газете Global Times."Такие маленькие уловки Европы, как запрет буквы Z, не принесут никакого эффекта. <…> Западная общественность будет введена в заблуждение антироссийскими настроениями. Отношения с Россией в будущем только ухудшатся", — говорится в материале.По мнению аналитика, Запад надеется сформировать новое общественное мнение, чтобы изолировать Россию. Это происходит потому, что сила, статус и международное влияние европейских стран постепенно ослабевают, а их тревога из-за действий Москвы наоборот растет."ЕС недостаточно силен, чтобы справиться с Россией в одиночку, и ему нужно больше стран, которые встанут на его сторону", — заключил эксперт.Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

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европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, европа, китай, в мире