https://ria.ru/20220331/kitay-1781034486.html

Минобороны: КНР имеет право размещать военные объекты в Южно-Китайском море

Минобороны: КНР имеет право размещать военные объекты в Южно-Китайском море - РИА Новости, 31.03.2022

Минобороны: КНР имеет право размещать военные объекты в Южно-Китайском море

Развертывание Китаем необходимых средств национальной обороны на своих островах в Южно-Китайском море является законным правом суверенной страны, заявил в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:53

2022-03-31T11:53

2022-03-31T11:53

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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Развертывание Китаем необходимых средств национальной обороны на своих островах в Южно-Китайском море является законным правом суверенной страны, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами. Развертывание Китаем необходимых средств национальной обороны является не только законным правом суверенной страны, но и необходимой мерой противодействия провокациям со стороны США", - сказал У Цянь в ходе брифинга.Он подчеркнул, что факты доказывают, что США являются крупнейшим двигателем милитаризации Южно-Китайского моря и самым большим разрушителем и нарушителем мира и стабильности в регионе.У Цянь также выразил надежду, что отношения между США и КНР и вооруженными силами двух стран как можно скорее вернутся на правильный путь, что поможет внести больший вклад в дело мира и спокойствия во всем мире.Ранее в интервью агентству Associated Press глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что Китай провел милитаризацию по меньшей мере трех построенных им островов в Южно-Китайском море, отметив, что это "дестабилизирует регион".Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

https://ria.ru/20220328/provokator-1780380278.html

китай

малайзия

филиппины

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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