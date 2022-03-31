https://ria.ru/20220331/kitay-1781030626.html

Минобороны КНР призвало США прекратить раздувать "китайскую угрозу"

Минобороны КНР призвало США прекратить раздувать "китайскую угрозу" - РИА Новости, 31.03.2022

Минобороны КНР призвало США прекратить раздувать "китайскую угрозу"

США, на практике подрывающие мир и стабильность во всем мире, должны прекратить раздувать "китайскую угрозу", заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:39

2022-03-31T11:39

2022-03-31T11:39

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китай

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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. США, на практике подрывающие мир и стабильность во всем мире, должны прекратить раздувать "китайскую угрозу", заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Каждый раз, когда Китай публикует данные об оборонном бюджете, всегда ряд СМИ и политиков из США и стран Запада выступают со злонамеренной критикой. Китай решительно выступает против этого", - сказал У Цянь в ходе брифинга, комментируя критику повышения оборонного бюджета Китая со стороны ряда СМИ и политиков из стран Запада.Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). В 2022 году Китай намерен увеличить расходы на национальную оборону на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).У Цянь подчеркнул, что США имеют самые высокие военные расходы в мире, которые составляют около четверти от общих мировых военных расходов."В дополнение к обычной военной мощи США обладают самым большим и самым современным ядерным арсеналом в мире и являются единственной страной в мире, обладающей запасами химического оружия", - сказал он.По его словам, на протяжении многих лет именно США грубо нарушали цели и принципы Устава ООН и нормы международного права, развязывая войны против Ирака, Афганистана и других стран, что привело к большим жертвам среди гражданского населения."Факты свидетельствуют, что США являются зачинщиком и главным виновником нарушения стабильности и мира во всем мире", - добавил У Цянь.Президентский проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 773 миллиардов долларов на нужды министерства обороны, следует из опубликованного ранее администрацией документа. В проекте бюджета отмечается, что приоритетом станет "поддержание и укрепление" оборонных возможностей в тихоокеанском регионе, прежде всего, для противостояния Китаю.

https://ria.ru/20220331/ogranicheniya-1781015006.html

https://ria.ru/20220330/kitay-1780867716.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, оон, ирак, у цянь