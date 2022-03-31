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В Киеве создали военную комендатуру - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/kiev-1781104808.html
В Киеве создали военную комендатуру
В Киеве создали военную комендатуру - РИА Новости, 31.03.2022
В Киеве создали военную комендатуру
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов создал в Киеве комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий, соответствующий приказ РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:48
2022-03-31T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киевская область
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов создал в Киеве комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий, соответствующий приказ был опубликован на сайте администрации 30 марта."Приказываю: 1. Назначить начальника Центрального управления Военной службы правопорядка (по Киеву и Киевской области - военного коменданта (город Киев) генерал-майора Плахтия Виктора Николаевича комендантом города Киева. 2. Создать комендатуру города Киева и утвердить ее должностной состав", - говорится в приказе.Отмечается, что комендатура будет находиться по адресу: проспект Победы, 55/2. Согласно положению, она создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки, а также координации действий сил и средств подразделений и органов военного управления Вооруженных сил и других военных формирований, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220326/kiev-1780242700.html
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в мире, украина, киевская область, киев, ситуация в днр и лнр
15:48 31.03.2022
 
В Киеве создали военную комендатуру

Глава военной администрации Киева Жирнов создал комендатуру во главе с генералом Плахтием

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов создал в Киеве комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий, соответствующий приказ был опубликован на сайте администрации 30 марта.
"Приказываю: 1. Назначить начальника Центрального управления Военной службы правопорядка (по Киеву и Киевской области - военного коменданта (город Киев) генерал-майора Плахтия Виктора Николаевича комендантом города Киева. 2. Создать комендатуру города Киева и утвердить ее должностной состав", - говорится в приказе.
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Отмечается, что комендатура будет находиться по адресу: проспект Победы, 55/2. Согласно положению, она создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки, а также координации действий сил и средств подразделений и органов военного управления Вооруженных сил и других военных формирований, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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