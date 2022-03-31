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Зрелищ много, хлеба — не хватит. Грозят ли миру голодные бунты

Зрелищ много, хлеба — не хватит. Грозят ли миру голодные бунты - РИА Новости, 31.03.2022

Зрелищ много, хлеба — не хватит. Грозят ли миру голодные бунты

В ближайшие год-полтора главной проблемой на планете станет поиск пропитания. По мнению президента Франции, приближается беспрецедентный продовольственный... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:00

2022-03-31T08:00

2022-03-31T08:13

экономика

евросоюз

пшеница

украина

россия

цены на нефть

дэвид бизли

украинская железная дорога

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В ближайшие год-полтора главной проблемой на планете станет поиск пропитания. По мнению президента Франции, приближается беспрецедентный продовольственный кризис. Всемирная торговая организация даже опасается голодных бунтов. Зерно рекордно подорожало. Посевная на Украине под вопросом, Россия ограничила экспорт, а эти две страны обеспечивали треть поставок пшеницы. Заменить некому.Ожидание голодаДва года назад директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за пандемии коронавируса на грани голодной смерти оказались почти 270 миллионов человек. Всего же в 2020-м недоедали около 811 миллионов, что на 161 миллион больше, чем в 2019-м. Особенно страдали Южный Судан, Эфиопия, Афганистан, Венесуэла, Сирия.Обобщенных данных за 2021-й пока нет, зато есть ужасающие прогнозы на 2022-й. В ООН утверждают: из-за военной спецоперации России на Украине некоторым странам грозит продовольственная катастрофа — в частности, Гаити, Йемену. Дэвид Бизли полагает, что реальный масштаб проблем мир осознает осенью.На Россию и Украину приходилось почти 30 процентов экспорта пшеницы, 17 — кукурузы, 32 — ячменя и 75 — подсолнечного масла.Главные импортеры российского зерна — Турция (на 2,4 миллиарда долларов в 2021-м), Египет (1,6 миллиарда), Саудовская Аравия (421,5 миллиона). Также были поставки в Азербайджан, Нигерию, Ливию, Казахстан и Латвию.Украина продавала зерно в Китай (на 2,55 миллиарда долларов), Египет (1,39 миллиарда), Турцию (918 миллионов), Индонезию (750 миллионов), Испанию (645 миллионов). На 500 миллионов закупали Нидерланды и Иран. Чуть меньше — Пакистан, Ливия и Тунис.От российских и украинских поставок сильнее всего зависят страны Северной Африки и Ближнего Востока. Но и Западу придется непросто.Украина экспортировала по пять миллионов тонн зерна в месяц. Теперь из-за логистических трудностей через границу с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей удается переправлять только 600 тысяч.Россия с 15 февраля по 30 июня намерена продать за рубеж до 11 миллионов тонн зерна, включая восемь миллионов тонн пшеницы. Западные санкции этого товара почти не коснулись: доля ЕС в экспорте не превышала 12 процентов. Но сложность в том, что почти 90 процентов зерна на внешние рынки отгружают в порту Новороссийска, а значительная часть Черного моря закрыта для судоходства.Индийская надеждаВсеобщая паника к середине марта взвинтила котировки на биржах до рекордов 2008-го. Правда, ажиотаж возник еще раньше. В 2021-м в среднем цены выросли на четверть. Украинские события лишь усугубили ситуацию.По подсчетам Министерства сельского хозяйства США, экспорт пшеницы из России и с Украины сократится на семь миллионов тонн — на 12 процентов относительно предыдущего сезона. Москва продаст на три миллиона меньше (32 миллиона), Киев — на четыре (20).Если говорить об Украине, это слишком оптимистичные оценки. Дизель, необходимый для сельскохозяйственной техники, почти наверняка пойдет на нужды армии. Кроме того, до спецоперации Киев получал 75 процентов топлива из России, остальное — по морю, которое закрыто. Аграрии полагают, что в нынешних условиях посевная может закончиться, не успев начаться.В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) указывают: полностью компенсировать выпадение Украины из зернового рынка поставками из других стран нереально. В любом случае затраты на производство увеличатся, и это вызовет очередной виток роста цен.Москва же с 15 марта прикрыла лазейку через страны ЕАЭС. До этого, например, представители Казахстана и Киргизии, пользуясь отсутствием таможни, приезжали в Россию, приобретали по низким ценам зерно, а затем перепродавали в Китай. Теперь, когда цены на пшеницу на мировом рынке перевалили за 400 долларов за тонну, а внутри страны не достигли даже 200, это невозможно.Некоторые аналитики предрекают Индии роль спасителя стран третьего мира от голодной смерти. В конце марта выяснилось, что индийские зернохранилища переполнены, а местные фермеры готовятся к очередному рекордному урожаю. В ближайшие годы индийцы планируют отправлять на внешний рынок по 12 миллионов тонн зерна (в 2021-м было восемь с половиной) — в том числе в Северную Африку и на Ближний Восток. Но если Киев вообще ничего не сумеет продать, число голодающих не сократится.Спекуляция зерномПо словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, международное сообщество опасается, что Россия не сможет доставить зерно заказчикам, и это разогревает цены. "Пропускные возможности черноморских портов ограничены из-за спецоперации. Когда все успокоится и если к транспортировке подключат международные логистические компании, станет полегче. Пока же Россия не заявляется на тендеры по закупке зерна на Ближнем Востоке, потому что по морю возить некому, а прямого железнодорожного сообщения с регионом у нас нет", — отмечает он.Засуха в Канаде и США подтолкнула котировки вверх еще в прошлом году. "Напряженная геополитическая обстановка усилила спрос на зерно. Однако фьючерсы на пшеницу в США и Лондоне в последние дни упали — на 30 и шесть процентов соответственно, — уточняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — И сегодня ситуация на мировом рынке зерна достаточно стабильна, откат от рекордных показателей, вполне вероятно, продолжится".Переживать стоит не из-за запасов зерна, а по поводу спекулянтов, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Украина практически полностью прекратила поставки. Это постарались компенсировать Румыния и Болгария, но они уже почти реализовали свой потенциал. Подключаются более далекие страны. Возможно, очередь дойдет и до Австралии, способной снабжать тот же Китай. В свое время Аргентина обеспечивала зерном Мексику, но затем аргентинцы провели неудачные реформы, и их потеснила Россия", — напоминает собеседник РИА Новости.Сейчас главное, чтобы Запад не наложил санкции на российские порты. Иначе Африка и Юго-Восточная Азия столкнутся с таким голодом, что им уже никто не поможет. Причем эксперты не исключают повторения "арабской весны" в качестве одного из последствий нехватки хлеба.

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

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экономика, евросоюз, пшеница, украина, россия, цены на нефть, дэвид бизли, украинская железная дорога, министерство сельского хозяйства сша, аркадий злочевский, эммануэль макрон