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Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка
Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка - РИА Новости, 31.03.2022
Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка
Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:04
2022-03-31T11:04
2022-03-31T11:04
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии."По ней (программе туристического кешбэка - прим. ред.) в этом году отдохнет 1,2 миллиона россиян, 500 тысяч из них уже приобрели путевки. Это туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля", — сказала Догузова.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка
Ростуризм: около 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках текущей программы кешбэка
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии.
"По ней (программе туристического кешбэка - прим. ред.) в этом году отдохнет 1,2 миллиона россиян, 500 тысяч из них уже приобрели путевки. Это туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля", — сказала Догузова.
Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.