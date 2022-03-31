https://ria.ru/20220331/keshbek-1781017800.html

Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка

Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка - РИА Новости, 31.03.2022

Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка

Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:04

2022-03-31T11:04

2022-03-31T11:04

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии."По ней (программе туристического кешбэка - прим. ред.) в этом году отдохнет 1,2 миллиона россиян, 500 тысяч из них уже приобрели путевки. Это туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля", — сказала Догузова.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.

https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)