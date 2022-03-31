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Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка
Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка - РИА Новости, 31.03.2022
Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка
Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:04
2022-03-31T11:04
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии."По ней (программе туристического кешбэка - прим. ред.) в этом году отдохнет 1,2 миллиона россиян, 500 тысяч из них уже приобрели путевки. Это туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля", — сказала Догузова.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.
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туризм, новости - туризм, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
11:04 31.03.2022
 
Полмиллиона россиян купили туры по программе кешбэка

Ростуризм: около 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках текущей программы кешбэка

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкТуристы на Мысе Бурхан на острове Ольхон в Иркутской области
Туристы на Мысе Бурхан на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Порядка 500 тысяч россиян приобрели туры в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии.
"По ней (программе туристического кешбэка - прим. ред.) в этом году отдохнет 1,2 миллиона россиян, 500 тысяч из них уже приобрели путевки. Это туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля", — сказала Догузова.
Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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