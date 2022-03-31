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Польским русофобам плевать на правду о гибели Качиньского, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
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Польским русофобам плевать на правду о гибели Качиньского, заявил Медведев
Польским русофобам плевать на правду о гибели Качиньского, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польским русофобам плевать на правду о гибели Качиньского, заявил Медведев
Русофобам в Польше плевать на правду о гибели в 2010 году под Смоленском президента Леха Качиньского, для них это лишь очередной повод заработать на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:05
2022-03-31T11:31
в мире
россия
польша
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
дмитрий медведев
авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Русофобам в Польше плевать на правду о гибели в 2010 году под Смоленском президента Леха Качиньского, для них это лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, в то время как Россия оказывала и оказывает максимум содействия в расследовании этой трагедии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли."Польская сторона &lt;...&gt; активно спекулирует на вопросе о возвращении ей обломков самолета. При том, что согласно нормам международного права они должны оставаться на территории России до полного завершения расследования. Но именно этот процесс поляки искусственно затягивают. Хотя их экспертам и следователям открыт полный доступ к вещественным доказательствам, а Генеральная прокуратура РФ оказывала и оказывает коллегам максимум содействия", - написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.Он добавил, что на Россию сейчас пытаются переложить вину за авиакатастрофу, ошибку пилотов в тумане и вероятные действия ряда польских официальных лиц, повлекшие роковые последствия - "дошло даже до психиатрической версии о покушении на президента Польши", озвученной на самом высоком уровне."Совершенно очевидно, что наиболее оголтелым русофобским элитам Польши наплевать на правду о гибели собственного лидера. Для нее это - лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, сплотить собственные ряды и добиться выгодных политических результатов. Печально, что аморальные пляски на костях (в прямом смысле этих слов) стали стандартной политической практикой ведущей политической силы Польши и ее лидеров. Именно поэтому с ними бессмысленны любые контакты", - заключил Медведев.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования авиакатастрофы под Смоленском, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров. В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20210720/polsha-1742107996.html
https://ria.ru/20210721/aviakatastrofa-1742147450.html
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в мире, россия, польша, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, дмитрий медведев, авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)
11:05 31.03.2022 (обновлено: 11:31 31.03.2022)
 
Польским русофобам плевать на правду о гибели Качиньского, заявил Медведев

Медведев: польским русофобам плевать на правду о крушении самолета президента Качиньского

© AP Photo / Mikhail MetzelОбломки самолета польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета польского президента Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Mikhail Metzel
Обломки самолета польского президента Леха Качиньского
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Русофобам в Польше плевать на правду о гибели в 2010 году под Смоленском президента Леха Качиньского, для них это лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, в то время как Россия оказывала и оказывает максимум содействия в расследовании этой трагедии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
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"Польская сторона <...> активно спекулирует на вопросе о возвращении ей обломков самолета. При том, что согласно нормам международного права они должны оставаться на территории России до полного завершения расследования. Но именно этот процесс поляки искусственно затягивают. Хотя их экспертам и следователям открыт полный доступ к вещественным доказательствам, а Генеральная прокуратура РФ оказывала и оказывает коллегам максимум содействия", - написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
Он добавил, что на Россию сейчас пытаются переложить вину за авиакатастрофу, ошибку пилотов в тумане и вероятные действия ряда польских официальных лиц, повлекшие роковые последствия - "дошло даже до психиатрической версии о покушении на президента Польши", озвученной на самом высоком уровне.
"Совершенно очевидно, что наиболее оголтелым русофобским элитам Польши наплевать на правду о гибели собственного лидера. Для нее это - лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, сплотить собственные ряды и добиться выгодных политических результатов. Печально, что аморальные пляски на костях (в прямом смысле этих слов) стали стандартной политической практикой ведущей политической силы Польши и ее лидеров. Именно поэтому с ними бессмысленны любые контакты", - заключил Медведев.
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Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования авиакатастрофы под Смоленском, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров. В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
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