https://ria.ru/20220331/ka-52-1781003669.html

Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами

Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами - РИА Новости, 31.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами

Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:26

2022-03-31T09:26

2022-03-31T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781013211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5dc26c236a964ad690051861a647acb.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52.В ролике показан процесс установки боеприпасов и вылет пары ударных боевых машин. Затем "Аллигаторы" выполняют необычный для них элемент — стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. В этом случае вертолет задирает нос, и ракеты улетают по баллистической траектории дальше, чем с горизонтального полета."Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника", — заявили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что уничтожение укрепрайона зафиксировали средства объективного контроля.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012610.html

https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение позиций ВСУ боевыми вертолетами Ка-52 Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожили укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск. 2022-03-31T09:26 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", в мире, россия, украина