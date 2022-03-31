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Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ka-52-1781003669.html
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами - РИА Новости, 31.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами
Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:26
2022-03-31T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52.В ролике показан процесс установки боеприпасов и вылет пары ударных боевых машин. Затем "Аллигаторы" выполняют необычный для них элемент — стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. В этом случае вертолет задирает нос, и ракеты улетают по баллистической траектории дальше, чем с горизонтального полета."Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника", — заявили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что уничтожение укрепрайона зафиксировали средства объективного контроля.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012610.html
https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html
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353
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Уничтожение позиций ВСУ боевыми вертолетами Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожили укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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353
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353
60
вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", в мире, россия, украина
09:26 31.03.2022 (обновлено: 10:35 31.03.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами

Минобороны опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций Украины вертолетами Ка-52

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52.
В ролике показан процесс установки боеприпасов и вылет пары ударных боевых машин. Затем "Аллигаторы" выполняют необычный для них элемент — стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. В этом случае вертолет задирает нос, и ракеты улетают по баллистической траектории дальше, чем с горизонтального полета.
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"Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника", — заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что уничтожение укрепрайона зафиксировали средства объективного контроля.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"В миреРоссияУкраина
 
 
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