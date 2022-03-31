https://ria.ru/20220331/izrail-1780985404.html
Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом
Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 31.03.2022
Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом
Президент США Джо Байден в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T01:49
2022-03-31T01:49
2022-03-31T02:10
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак, заявил Белый дом.В ходе состоявшейся дискуссии, как отмечается, Байден подтвердил Бенету "решительную и мощную поддержку США Израилю" перед лицом терроризма и других возникающих перед еврейском государством угроз.Вооруженный ножом сторонник "Исламского государства"* в городе Беэр-Шеве 22 марта убил четверых человек, еще несколько получили ранения.Кроме того, 27 марта в городе Хадере в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы также ИГ*. Двадцать девятого марта в результате стрельбы в городе Бней-Браке погибли по меньшей мере 5 человек, еще несколько получили ранения.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, израиль
01:49 31.03.2022 (обновлено: 02:10 31.03.2022)
Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом
Президент США Байден предложил премьеру Израиля Беннету помощь в борьбе с терроризмом
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости.
Президент США Джо Байден в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак, заявил
Белый дом.
"Президент Байден выразил соболезнования в свете серии террористических атак, жертвами которых стали 11 человек в трёх израильских городах…Президент предложил всю необходимую помощь нашим израильским союзникам в их борьбе с угрозой против их граждан", - говорится в распространённом заявлении американской администрации.
В ходе состоявшейся дискуссии, как отмечается, Байден подтвердил Бенету "решительную и мощную поддержку США
Израилю" перед лицом терроризма и других возникающих перед еврейском государством угроз.
Вооруженный ножом сторонник "Исламского государства"* в городе Беэр-Шеве 22 марта убил четверых человек, еще несколько получили ранения.
Кроме того, 27 марта в городе Хадере в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы также ИГ*. Двадцать девятого марта в результате стрельбы в городе Бней-Браке погибли по меньшей мере 5 человек, еще несколько получили ранения.
*Запрещенная в России террористическая организация