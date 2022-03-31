https://ria.ru/20220331/izrail-1780985404.html

Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом

Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 31.03.2022

Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом

Президент США Джо Байден в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T01:49

2022-03-31T01:49

2022-03-31T02:10

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак, заявил Белый дом.В ходе состоявшейся дискуссии, как отмечается, Байден подтвердил Бенету "решительную и мощную поддержку США Израилю" перед лицом терроризма и других возникающих перед еврейском государством угроз.Вооруженный ножом сторонник "Исламского государства"* в городе Беэр-Шеве 22 марта убил четверых человек, еще несколько получили ранения.Кроме того, 27 марта в городе Хадере в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы также ИГ*. Двадцать девятого марта в результате стрельбы в городе Бней-Браке погибли по меньшей мере 5 человек, еще несколько получили ранения.*Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, сша, израиль