https://ria.ru/20220331/italiya-1781137458.html
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов - РИА Новости, 31.03.2022
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов
В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:35
2022-03-31T17:35
2022-03-31T17:50
в мире
италия
сергей разов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."Тарифы на газ, на электроэнергию... выросли в 2-3 раза. Выросли цены на продовольствие, по крайней мере, по некоторым видам... А по некоторым же их видам уже ощущается в магазинах дефицит", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, сергей разов
17:35 31.03.2022 (обновлено: 17:50 31.03.2022)
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов
Посол в Риме Разов: тарифы на газ в Италии выросли в два-три раза, есть дефицит продуктов