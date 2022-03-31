Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/italiya-1781137458.html
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов - РИА Новости, 31.03.2022
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов
В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:35
2022-03-31T17:50
в мире
италия
сергей разов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_f2cca16e4b5d0312c2d3a60161a78a6c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."Тарифы на газ, на электроэнергию... выросли в 2-3 раза. Выросли цены на продовольствие, по крайней мере, по некоторым видам... А по некоторым же их видам уже ощущается в магазинах дефицит", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2f5dfe40243a06370235d086347d5f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, сергей разов
17:35 31.03.2022 (обновлено: 17:50 31.03.2022)
 
Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов

Посол в Риме Разов: тарифы на газ в Италии выросли в два-три раза, есть дефицит продуктов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Страны мира. Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.
"Тарифы на газ, на электроэнергию... выросли в 2-3 раза. Выросли цены на продовольствие, по крайней мере, по некоторым видам... А по некоторым же их видам уже ощущается в магазинах дефицит", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
 
В миреИталияСергей Разов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала