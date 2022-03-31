https://ria.ru/20220331/italiya-1781137458.html

Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов

Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов - РИА Новости, 31.03.2022

Посол России в Риме рассказал о росте тарифов на газ и дефиците продуктов

В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:35

2022-03-31T17:35

2022-03-31T17:50

в мире

италия

сергей разов

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Италии в результате антироссийских санкций тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."Тарифы на газ, на электроэнергию... выросли в 2-3 раза. Выросли цены на продовольствие, по крайней мере, по некоторым видам... А по некоторым же их видам уже ощущается в магазинах дефицит", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, сергей разов