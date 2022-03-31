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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки - РИА Новости, 31.03.2022
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.
2022-03-31T21:40
2022-03-31T21:40
2022-03-31T21:40
видео
испания
природный газ
европа
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Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией. Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
2022-03-31T21:40
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, испания, природный газ, европа, видео
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.
2022-03-31T21:40
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PT1M53S
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.