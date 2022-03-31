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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки

"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки - РИА Новости, 31.03.2022

"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки

Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.

2022-03-31T21:40

2022-03-31T21:40

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Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

испания

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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией. Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. 2022-03-31T21:40 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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