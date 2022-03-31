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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки - РИА Новости, 31.03.2022
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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки - РИА Новости, 31.03.2022
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.
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Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
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353
60
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"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией. Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
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видео, испания, природный газ, европа, видео
"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.
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21:40 31.03.2022
 

"Счета за электричество выросли": спортивные центры в Испании терпят убытки

Читать ria.ru в
Спортивные центры Испании столкнулись с финансовыми трудностями из-за недавнего роста цен на электричество и газ. Ситуация осложнилась, в том числе и недавней пандемией.
Долг по кредиту у клуба в Валенсии вырос почти на 100 000 евро. По словам менеджера, для сокращения затрат многие центры понижают температуру воды для посетителей. Однако Club Deportivo отказался от этого варианта, ведь бассейн посещают дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
 
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