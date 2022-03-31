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Испанцы стали экономить из-за роста цен в магазинах - РИА Новости, 31.03.2022
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Испанцы стали экономить из-за роста цен в магазинах
Испанцы стали экономить из-за роста цен в магазинах - РИА Новости, 31.03.2022
Испанцы стали экономить из-за роста цен в магазинах
Испанцы стали покупать меньше и экономить из-за роста цен в магазинах на фоне инфляции, забастовок и ситуации на Украине, пишет испанская газета Pais, приводя... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:43
2022-03-31T13:43
экономика
сергей лавров
джо байден
испания
россия
сша
оон
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МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Испанцы стали покупать меньше и экономить из-за роста цен в магазинах на фоне инфляции, забастовок и ситуации на Украине, пишет испанская газета Pais, приводя данные ассоциации производителей и дистрибьюторов Aecoc и консалтинговой компании Kantar.Согласно приведенным Aecoc данным, 34% потребителей в Испании ищут более выгодные предложения. "Но 15% вынуждены идти на крайние меры - покупать меньше", - пишет издание."Стараюсь много экономить. Правда, если раньше мне удавалось откладывать около 100 евро своей зарплаты, то теперь уже нечего положить на счет", - приводит газета слова жительницы города Луго (автономное сообщество Галисия) Марии дель Кармен Баррейро, которая живет с двумя детьми. Она отметила, что сейчас приходится заменять один продукт другим.По данным консалтинговой компании Kantar, за две недели после начала военной операции России на Украине цены на товары широкого потребления выросли на 5% во всех видах торговли. При этом на фоне опасений потребителей, что многие товары могут закончиться, а также из-за забастовки в стране потребление выросло на 13%. По данным, которые приводит газета, с шестого марта цены на растительное масло выросли на 303% по сравнению с 2021 годом, макароны подорожали на 183%, рис - на 181%, а молоко на 145%.Другая жительница Испании Конча Эррера утверждает, что мясо и рыба "стали роскошью", которую она себе пока не может позволить.Ранее Национальный институт статистики сообщил, что показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет. Цены в марте 2022 года, по предварительным оценкам, выросли на 9,8% по сравнению с прошлогодними - самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале этого года инфляция составляла 7,6%. Рост цен наблюдается по большинству позиций, однако больше всего – на электроэнергию, автомобильное топливо, продукты питания и безалкогольные напитки.Помимо этого 14 марта сотрудники транспортного сектора Испании начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал реальной перспективу глобального дефицита продовольствия из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России.
https://ria.ru/20220331/maslo-1781014591.html
https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html
https://ria.ru/20220328/ekonomiya-1780466803.html
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экономика, сергей лавров, джо байден, испания, россия, сша, оон
13:43 31.03.2022
 
Испанцы стали экономить из-за роста цен в магазинах

Испанцы стали покупать меньше и экономить из-за роста цен в магазинах на фоне инфляции

© REUTERS / Susana VeraПустые полки в одном из супермаркетов Мадрида, Испания
Пустые полки в одном из супермаркетов Мадрида, Испания - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Susana Vera
Пустые полки в одном из супермаркетов Мадрида, Испания
Читать ria.ru в
МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Испанцы стали покупать меньше и экономить из-за роста цен в магазинах на фоне инфляции, забастовок и ситуации на Украине, пишет испанская газета Pais, приводя данные ассоциации производителей и дистрибьюторов Aecoc и консалтинговой компании Kantar.
Согласно приведенным Aecoc данным, 34% потребителей в Испании ищут более выгодные предложения. "Но 15% вынуждены идти на крайние меры - покупать меньше", - пишет издание.
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"Стараюсь много экономить. Правда, если раньше мне удавалось откладывать около 100 евро своей зарплаты, то теперь уже нечего положить на счет", - приводит газета слова жительницы города Луго (автономное сообщество Галисия) Марии дель Кармен Баррейро, которая живет с двумя детьми. Она отметила, что сейчас приходится заменять один продукт другим.
По данным консалтинговой компании Kantar, за две недели после начала военной операции России на Украине цены на товары широкого потребления выросли на 5% во всех видах торговли. При этом на фоне опасений потребителей, что многие товары могут закончиться, а также из-за забастовки в стране потребление выросло на 13%. По данным, которые приводит газета, с шестого марта цены на растительное масло выросли на 303% по сравнению с 2021 годом, макароны подорожали на 183%, рис - на 181%, а молоко на 145%.
Другая жительница Испании Конча Эррера утверждает, что мясо и рыба "стали роскошью", которую она себе пока не может позволить.
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Помимо этого 14 марта сотрудники транспортного сектора Испании начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал реальной перспективу глобального дефицита продовольствия из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России.
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