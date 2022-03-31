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Бирюков: в московских домах установят более 180 подъемников для инвалидов

Бирюков: в московских домах установят более 180 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 31.03.2022

Бирюков: в московских домах установят более 180 подъемников для инвалидов

Более 180 подъемных платформ для инвалидов установят в подъездах жилых домов Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:27

2022-03-31T08:27

2022-03-31T08:27

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 180 подъемных платформ для инвалидов установят в подъездах жилых домов Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году в подъездах жилых домов в столице установят 184 подъемные платформы для инвалидов-колясочников. Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды", - отметил Бирюков.По его словам, для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе.Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут во всех округах, по 90 подъемникам уже определены адреса и тип платформы."Сейчас новостройки сразу оборудуют подъемниками, но в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам. Техническую возможность определяют межведомственные комиссии. Если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров", - пояснил Бирюков.При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа: компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2021 год в столице в подъездах установили более 1,6 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.При их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

https://ria.ru/20220321/ekologiya-1779272719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, петр бирюков