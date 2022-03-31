https://ria.ru/20220331/internet-1781126996.html
Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета
Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета - РИА Новости, 31.03.2022
Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета
Мобильные операторы "Билайн" ("Вымпелком") и Tele2 не фиксируют снижения скорости мобильного интернета в России, наоборот, по их данным, его скорость... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:58
2022-03-31T16:58
2022-03-31T16:58
технологии
россия
билайн
интернет
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мобильные операторы "Билайн" ("Вымпелком") и Tele2 не фиксируют снижения скорости мобильного интернета в России, наоборот, по их данным, его скорость увеличилась, сообщили РИА Новости в компаниях.Ранее в четверг информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщило о том, что согласно их исследованию, средняя скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться: в феврале показатель опустился до 21,1 мегабайта в секунду с ноябрьских 21,7 мегабайта в секунду."Что касается средней скорости мобильного интернета, то, по нашей внутренней статистике, мы не видим ее снижения в указанный период, а, наоборот, фиксируем рост этого показателя", - сообщении в "Билайне".Аналогичные данные фиксирует и Tele2. "Мы не фиксируем деградации качества сервисов по техническим показателям, по восприятию качества мобильного интернета клиентами даже видим прирост за январь-февраль на 2 процентных пункта год к году", - сообщили в компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн, интернет
Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета
Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета в России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мобильные операторы "Билайн" ("Вымпелком") и Tele2 не фиксируют снижения скорости мобильного интернета в России, наоборот, по их данным, его скорость увеличилась, сообщили РИА Новости в компаниях.
Ранее в четверг информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщило о том, что согласно их исследованию, средняя скорость мобильного интернета в России
продолжает снижаться: в феврале показатель опустился до 21,1 мегабайта в секунду с ноябрьских 21,7 мегабайта в секунду.
"Что касается средней скорости мобильного интернета, то, по нашей внутренней статистике, мы не видим ее снижения в указанный период, а, наоборот, фиксируем рост этого показателя", - сообщении в "Билайне".
Аналогичные данные фиксирует и Tele2. "Мы не фиксируем деградации качества сервисов по техническим показателям, по восприятию качества мобильного интернета клиентами даже видим прирост за январь-февраль на 2 процентных пункта год к году", - сообщили в компании.