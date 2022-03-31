Минцифры поддержит разработку решений по информационной безопасности
Минцифры поддержит разработку отечественных решений в сфере информационной безопасности
Молодой человек за компьютером
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с компаниями, занимающимися информационной безопасностью (ИБ), готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка, сообщает ведомство.
"Минцифры России совместно с компаниями, работающими на рынке информационной безопасности, готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министерство предлагает распространить меры поддержки на компании в сфере ИБ и добавить ОКВЭД 74.90.9 (деятельность в области защиты информации) в перечень видов деятельности, на которые будут распространяться льготы. Это позволит сотрудникам ИБ-компаний и самим компаниям пользоваться всеми мерами поддержки, отмечает ведомство.
Министерство также предлагает обсудить новую инициативу прямой финансовой поддержки на проведение пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей). Крупным компаниям также предлагается протестировать технологию и механику внедрения данных инициатив. Министерство готово софинансировать пилотные проекты, уточняет ведомство.
26 марта, 15:42Минцифры запустит сайт с идеями по поддержке IT-отрасли
Ранее министерство сообщало, что предложило расширить меры поддержки IT-отрасли на компании, работающие в сфере информационной безопасности. Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для них устанавливается нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.