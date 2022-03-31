https://ria.ru/20220331/infbezopasnost-1781097066.html

Минцифры поддержит разработку решений по информационной безопасности

Минцифры поддержит разработку решений по информационной безопасности - РИА Новости, 31.03.2022

Минцифры поддержит разработку решений по информационной безопасности

Минцифры РФ совместно с компаниями, занимающимися информационной безопасностью (ИБ), готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:23

2022-03-31T15:23

2022-03-31T15:23

экономика

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с компаниями, занимающимися информационной безопасностью (ИБ), готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка, сообщает ведомство.Уточняется, что министерство предлагает распространить меры поддержки на компании в сфере ИБ и добавить ОКВЭД 74.90.9 (деятельность в области защиты информации) в перечень видов деятельности, на которые будут распространяться льготы. Это позволит сотрудникам ИБ-компаний и самим компаниям пользоваться всеми мерами поддержки, отмечает ведомство.Министерство также предлагает обсудить новую инициативу прямой финансовой поддержки на проведение пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей). Крупным компаниям также предлагается протестировать технологию и механику внедрения данных инициатив. Министерство готово софинансировать пилотные проекты, уточняет ведомство.Ранее министерство сообщало, что предложило расширить меры поддержки IT-отрасли на компании, работающие в сфере информационной безопасности. Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для них устанавливается нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220326/mintsifry-1780242587.html

https://ria.ru/20220325/spisok-1780169714.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)