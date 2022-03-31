https://ria.ru/20220331/importozameschenie-1781073465.html

Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением

Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением - РИА Новости, 31.03.2022

Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением

Кабмин будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, которые занимаются импортозамещением, в том числе выделит 20 миллиардов рублей на докапитализацию... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:10

2022-03-31T14:10

2022-03-31T14:12

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кабмин будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, которые занимаются импортозамещением, в том числе выделит 20 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, реализующим программы по приоритетным направлениям в этой сфере (импортозамещения - ред). И сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 20 миллиардов рублей для субсидирования Фонда развития промышленности", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, фонд предоставит льготные кредиты предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Докапитализация ФРП поможет реализовать не менее 50 проектов по широкому спектру отраслей.

https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, правительство рф