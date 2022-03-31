Рейтинг@Mail.ru
Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/importozameschenie-1781073465.html
Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением
Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением
Кабмин будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, которые занимаются импортозамещением, в том числе выделит 20 миллиардов рублей на докапитализацию... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:10
2022-03-31T14:12
экономика
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кабмин будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, которые занимаются импортозамещением, в том числе выделит 20 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, реализующим программы по приоритетным направлениям в этой сфере (импортозамещения - ред). И сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 20 миллиардов рублей для субсидирования Фонда развития промышленности", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, фонд предоставит льготные кредиты предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Докапитализация ФРП поможет реализовать не менее 50 проектов по широкому спектру отраслей.
https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_8ab44dc6338ac0fdbac625b51de1058f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, правительство рф
14:10 31.03.2022 (обновлено: 14:12 31.03.2022)
 
Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением

Премьер Мишустин: правительство поможет компаниям, которые занимаются импортозамещением

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дом правительства Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кабмин будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, которые занимаются импортозамещением, в том числе выделит 20 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, реализующим программы по приоритетным направлениям в этой сфере (импортозамещения - ред). И сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 20 миллиардов рублей для субсидирования Фонда развития промышленности", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, фонд предоставит льготные кредиты предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Докапитализация ФРП поможет реализовать не менее 50 проектов по широкому спектру отраслей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
29 марта, 12:56
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
 
ЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала