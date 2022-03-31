Россия доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия со 2 марта доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 тысяч 769,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 709 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 248 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.
По его словам, в четверг проводится 21 гуманитарная акция в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 418 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
На пунктах сбора для отправки в рамках гуманитарных акций подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.