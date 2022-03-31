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Россия доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 31.03.2022

Россия доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия со 2 марта доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:51

2022-03-31T21:51

2022-03-31T21:51

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 тысяч 769,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 709 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 248 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.По его словам, в четверг проводится 21 гуманитарная акция в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 418 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.На пунктах сбора для отправки в рамках гуманитарных акций подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр