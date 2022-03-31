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Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи
Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.03.2022
Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи
Пять автомобильных колонн Донского спасательного центра МЧС РФ доставили в Донбасс и на Украину еще свыше 350 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:12
2022-03-31T17:12
2022-03-31T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пять автомобильных колонн Донского спасательного центра МЧС РФ доставили в Донбасс и на Украину еще свыше 350 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее ведомство сообщило, что с начала эскалации военного конфликта автоколонны МЧС РФ доставили на территорию ДНР, ЛНР и Украины почти 11 тысяч тонн гуманитарных грузов."Тридцать семь автомашин Донского спасательного центра доставили жителям Донбасса и Украины более 350 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пять автоколонн привезли в регионы Донбасса и Украины 18 электростанций для обеспечения безаварийной работы социальных объектов, продукты питания, а также предметы первой необходимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи
Автоколонны МЧС России доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гуманитарной помощи