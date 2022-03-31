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Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи

Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.03.2022

Автоколонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 350 тонн гумпомощи

Пять автомобильных колонн Донского спасательного центра МЧС РФ доставили в Донбасс и на Украину еще свыше 350 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:12

2022-03-31T17:12

2022-03-31T17:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пять автомобильных колонн Донского спасательного центра МЧС РФ доставили в Донбасс и на Украину еще свыше 350 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее ведомство сообщило, что с начала эскалации военного конфликта автоколонны МЧС РФ доставили на территорию ДНР, ЛНР и Украины почти 11 тысяч тонн гуманитарных грузов."Тридцать семь автомашин Донского спасательного центра доставили жителям Донбасса и Украины более 350 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пять автоколонн привезли в регионы Донбасса и Украины 18 электростанций для обеспечения безаварийной работы социальных объектов, продукты питания, а также предметы первой необходимости.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия