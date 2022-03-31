21:36 31.03.2022 (обновлено: 22:20 31.03.2022)
Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
Россия откроет гумкоридор из Мариуполя в Запорожье по просьбам Макрона и Шольца к Путину
Горожане на улице в Мариуполе
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские военные с 1 апреля в очередной раз откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину с 10.00 мск 1 апреля 2022 г. Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", — сказал он.
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По его словам, для вывода мирных граждан предлагается привлечь представителей управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК.
Генерал подчеркнул, что российская сторона настойчиво призывает киевские власти к следующим шагам:
- —опубликовать до 03:00 мск 1 апреля данное заявление на украинском и русском языках в СМИ Украины;
- —оповестить до 03:00 мск 1 апреля о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ;
- —с 06:00 мск оповещать мирных жителей и иностранных граждан о местах сбора и открытии гуманитарного коридора по всем каналам связи, СМИ, и с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения;
- —до 06:00 мск 1 апреля письменно уведомить российскую сторону, а также представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, МККК, ОБСЕ и другие международные организации о готовности к проведению эвакуации.
- —неукоснительно выполнить условия по созданию гуманитарного коридора на указанном маршруте и с 09:00 установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации и фактическом начале "режима тишины".
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже удалось освободить на 90-95 процентов.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.