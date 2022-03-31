Рейтинг@Mail.ru
Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/gumkoridor-1781175877.html
Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье - РИА Новости, 31.03.2022
Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
Российские военные с 1 апреля в очередной раз откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:36
2022-03-31T22:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
запорожье
мариуполь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781170075_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ef9787505d0a94f663507d269bbc80cd.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские военные с 1 апреля в очередной раз откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину с 10.00 мск 1 апреля 2022 г. Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", — сказал он.По его словам, для вывода мирных граждан предлагается привлечь представителей управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК.Генерал подчеркнул, что российская сторона настойчиво призывает киевские власти к следующим шагам:Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже удалось освободить на 90-95 процентов.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220330/nadezhda-1780757689.html
https://ria.ru/20220331/vertolety-1781162984.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
украина
россия
запорожье
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781170075_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ef6efc1c936b8f992828c69f4756586c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, запорожье, мариуполь, ситуация в днр и лнр
21:36 31.03.2022 (обновлено: 22:20 31.03.2022)
 
Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье

Россия откроет гумкоридор из Мариуполя в Запорожье по просьбам Макрона и Шольца к Путину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на улице в Мариуполе
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Горожане на улице в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские военные с 1 апреля в очередной раз откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину с 10.00 мск 1 апреля 2022 г. Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 08:00
Звонки Макрона Путину — последняя надежда Европы
По его словам, для вывода мирных граждан предлагается привлечь представителей управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и МККК.
Генерал подчеркнул, что российская сторона настойчиво призывает киевские власти к следующим шагам:
  • опубликовать до 03:00 мск 1 апреля данное заявление на украинском и русском языках в СМИ Украины;
  • оповестить до 03:00 мск 1 апреля о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ;
  • с 06:00 мск оповещать мирных жителей и иностранных граждан о местах сбора и открытии гуманитарного коридора по всем каналам связи, СМИ, и с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения;
  • до 06:00 мск 1 апреля письменно уведомить российскую сторону, а также представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, МККК, ОБСЕ и другие международные организации о готовности к проведению эвакуации.
  • неукоснительно выполнить условия по созданию гуманитарного коридора на указанном маршруте и с 09:00 установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации и фактическом начале "режима тишины".
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже удалось освободить на 90-95 процентов.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияЗапорожьеМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала