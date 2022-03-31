https://ria.ru/20220331/grechka-1781019052.html

Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко

Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко - РИА Новости, 31.03.2022

Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко

Гречки в России достаточно: запасы гречихи оцениваются примерно в 400 тысяч тонн, а годовое производство составляет около миллиона тонн при меньших объемах... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:52

2022-03-31T10:52

2022-03-31T17:32

виктория абрамченко

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гречки в России достаточно: запасы гречихи оцениваются примерно в 400 тысяч тонн, а годовое производство составляет около миллиона тонн при меньших объемах потребления в стране, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко."Что касается гречки. Гречки тоже достаточно. Мы производим около миллиона тонн гречихи. Потребляем меньше. И в настоящее время запасов достаточно. Около 400 тысяч тонн запасов гречихи есть", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 24".Вице-премьер также упомянула о господдержке хлебопекарной отрасли по социально значимым позициям: черному и белому хлебу. "Вот в отношении социально значимого хлеба мы второй год подряд приняли решение, что будем оказывать меры поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности", — сказала Абрамченко."Что это значит? Это значит, что 2,5 миллиарда рублей доводится до этих предприятий через субъекты Российской Федерации, в случае если предприятия принимают на себя обязательства не повышать стоимость. И со следующего месяца эта мера поддержки уже доступна. То есть деньги будут у предприятий", — пояснила она.Федеральные власти, по ее словам, договорились с регионами и производителями хлебобулочных изделий, а также ассоциациями и союзами, что эта мера заработает, как и в прошлом году. "Предприятия сохраняют стоимость на социальный хлеб, и в этом случае они получают федеральную поддержку", — добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20220330/sakhar-1780969348.html

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Кирилл Волков

виктория абрамченко, экономика, россия