https://ria.ru/20220331/grechka-1781019052.html
Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко
Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко - РИА Новости, 31.03.2022
Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко
Гречки в России достаточно: запасы гречихи оцениваются примерно в 400 тысяч тонн, а годовое производство составляет около миллиона тонн при меньших объемах... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:52
2022-03-31T10:52
2022-03-31T17:32
виктория абрамченко
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гречки в России достаточно: запасы гречихи оцениваются примерно в 400 тысяч тонн, а годовое производство составляет около миллиона тонн при меньших объемах потребления в стране, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко."Что касается гречки. Гречки тоже достаточно. Мы производим около миллиона тонн гречихи. Потребляем меньше. И в настоящее время запасов достаточно. Около 400 тысяч тонн запасов гречихи есть", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 24".Вице-премьер также упомянула о господдержке хлебопекарной отрасли по социально значимым позициям: черному и белому хлебу. "Вот в отношении социально значимого хлеба мы второй год подряд приняли решение, что будем оказывать меры поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности", — сказала Абрамченко."Что это значит? Это значит, что 2,5 миллиарда рублей доводится до этих предприятий через субъекты Российской Федерации, в случае если предприятия принимают на себя обязательства не повышать стоимость. И со следующего месяца эта мера поддержки уже доступна. То есть деньги будут у предприятий", — пояснила она.Федеральные власти, по ее словам, договорились с регионами и производителями хлебобулочных изделий, а также ассоциациями и союзами, что эта мера заработает, как и в прошлом году. "Предприятия сохраняют стоимость на социальный хлеб, и в этом случае они получают федеральную поддержку", — добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20220330/sakhar-1780969348.html
https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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виктория абрамченко, экономика, россия
10:52 31.03.2022 (обновлено: 17:32 31.03.2022)
Гречки в России достаточно, заявила Абрамченко
Вице-премьер Абрамченко оценила запасы гречихи в России в 400 тысяч тонн
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Гречки в России достаточно: запасы гречихи оцениваются примерно в 400 тысяч тонн, а годовое производство составляет около миллиона тонн при меньших объемах потребления в стране, заявила
вице-премьер России Виктория Абрамченко.
"Что касается гречки. Гречки тоже достаточно. Мы производим около миллиона тонн гречихи. Потребляем меньше. И в настоящее время запасов достаточно. Около 400 тысяч тонн запасов гречихи есть", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 24".
Вице-премьер также упомянула о господдержке хлебопекарной отрасли по социально значимым позициям: черному и белому хлебу. "Вот в отношении социально значимого хлеба мы второй год подряд приняли решение, что будем оказывать меры поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности", — сказала Абрамченко.
"Что это значит? Это значит, что 2,5 миллиарда рублей доводится до этих предприятий через субъекты Российской Федерации
, в случае если предприятия принимают на себя обязательства не повышать стоимость. И со следующего месяца эта мера поддержки уже доступна. То есть деньги будут у предприятий", — пояснила она.
Федеральные власти, по ее словам, договорились с регионами и производителями хлебобулочных изделий, а также ассоциациями и союзами, что эта мера заработает, как и в прошлом году. "Предприятия сохраняют стоимость на социальный хлеб, и в этом случае они получают федеральную поддержку", — добавила вице-премьер.