На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств
На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Гранты губернатора на создание молодежных пространств выдадут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале появился новый грант губернатора – на создание комфортных условий с оригинальной атмосферой для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодёжи", - говорится в сообщении.
Грантовую поддержку таких инициатив глава региона Дмитрий Артюхов пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму.
"Мы на Ямале уделяем большое внимание всем направлениям социальной политики – здравоохранение, образование, строительство школ, садов, больниц и поликлиники, но молодежная политика и места для молодежи, где им будет интересно, должна занимать не менее значимое место. Стараемся работать системно, в ключевых городах уже строятся арт-резиденции: в Салехарде она запущена год назад и пользуется большой популярностью, в Новом Уренгое и Ноябрьске в активной стадии реализации, еще одна появится в Надыме", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Старт заявочной кампании намечен на апрель. В ней смогут принять участие муниципальные органы в сфере молодежной политики городов и районов. Управления молодежной политики смогут подать одну или несколько заявок на реновацию своих подведомственных учреждений. После старта у участников будет 30 дней, чтобы подать документы. Планируется два направления конкурса – создание молодежных пространств и добровольческих центров, отмечают власти.
Самые интересные и успешные концепции, отобранные во время заявочной кампании, главы муниципальных образований будут защищать перед экспертной комиссией под руководством губернатора округа. Лучшие идеи создания молодежных пространств разделят между собой 90 миллионов рублей.
Модернизация и совершенствование инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодёжью является одним из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодёжи до 2025 года, уточняет пресс-служба.