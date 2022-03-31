Рейтинг@Mail.ru
На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220331/granty-1781029728.html
На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств
На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств - РИА Новости, 31.03.2022
На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств
Гранты губернатора на создание молодежных пространств выдадут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:35
2022-03-31T11:35
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
салехард
ноябрьск
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1920x0_80_0_0_ef2fa5f91c6249649b7eedf60a7bcc95.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Гранты губернатора на создание молодежных пространств выдадут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале появился новый грант губернатора – на создание комфортных условий с оригинальной атмосферой для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодёжи", - говорится в сообщении.Грантовую поддержку таких инициатив глава региона Дмитрий Артюхов пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму."Мы на Ямале уделяем большое внимание всем направлениям социальной политики – здравоохранение, образование, строительство школ, садов, больниц и поликлиники, но молодежная политика и места для молодежи, где им будет интересно, должна занимать не менее значимое место. Стараемся работать системно, в ключевых городах уже строятся арт-резиденции: в Салехарде она запущена год назад и пользуется большой популярностью, в Новом Уренгое и Ноябрьске в активной стадии реализации, еще одна появится в Надыме", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Старт заявочной кампании намечен на апрель. В ней смогут принять участие муниципальные органы в сфере молодежной политики городов и районов. Управления молодежной политики смогут подать одну или несколько заявок на реновацию своих подведомственных учреждений. После старта у участников будет 30 дней, чтобы подать документы. Планируется два направления конкурса – создание молодежных пространств и добровольческих центров, отмечают власти.Самые интересные и успешные концепции, отобранные во время заявочной кампании, главы муниципальных образований будут защищать перед экспертной комиссией под руководством губернатора округа. Лучшие идеи создания молодежных пространств разделят между собой 90 миллионов рублей.Модернизация и совершенствование инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодёжью является одним из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодёжи до 2025 года, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html
https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html
салехард
ноябрьск
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e40f52a34f5b62e9cdca09b6390fd0cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий артюхов, салехард, ноябрьск, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
11:35 31.03.2022
 
На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств

На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Салехард
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Гранты губернатора на создание молодежных пространств выдадут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале появился новый грант губернатора – на создание комфортных условий с оригинальной атмосферой для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодёжи", - говорится в сообщении.
Детский центр Орленок - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 17:28Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета
Грантовую поддержку таких инициатив глава региона Дмитрий Артюхов пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму.
"Мы на Ямале уделяем большое внимание всем направлениям социальной политики – здравоохранение, образование, строительство школ, садов, больниц и поликлиники, но молодежная политика и места для молодежи, где им будет интересно, должна занимать не менее значимое место. Стараемся работать системно, в ключевых городах уже строятся арт-резиденции: в Салехарде она запущена год назад и пользуется большой популярностью, в Новом Уренгое и Ноябрьске в активной стадии реализации, еще одна появится в Надыме", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Старт заявочной кампании намечен на апрель. В ней смогут принять участие муниципальные органы в сфере молодежной политики городов и районов. Управления молодежной политики смогут подать одну или несколько заявок на реновацию своих подведомственных учреждений. После старта у участников будет 30 дней, чтобы подать документы. Планируется два направления конкурса – создание молодежных пространств и добровольческих центров, отмечают власти.
Самые интересные и успешные концепции, отобранные во время заявочной кампании, главы муниципальных образований будут защищать перед экспертной комиссией под руководством губернатора округа. Лучшие идеи создания молодежных пространств разделят между собой 90 миллионов рублей.
Модернизация и совершенствование инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодёжью является одним из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодёжи до 2025 года, уточняет пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 16:14Ямало-Ненецкий автономный округ
Глава ЯНАО призвал добывать газ на отечественном оборудовании
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДмитрий АртюховСалехардНоябрьскЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала