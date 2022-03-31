https://ria.ru/20220331/granty-1781029728.html

На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств

На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств - РИА Новости, 31.03.2022

На Ямале выдадут гранты губернатора на создание молодежных пространств

Гранты губернатора на создание молодежных пространств выдадут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:35

2022-03-31T11:35

2022-03-31T11:35

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

салехард

ноябрьск

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Гранты губернатора на создание молодежных пространств выдадут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале появился новый грант губернатора – на создание комфортных условий с оригинальной атмосферой для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодёжи", - говорится в сообщении.Грантовую поддержку таких инициатив глава региона Дмитрий Артюхов пообещал в сентябре прошлого года на встрече с активной ямальской молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму."Мы на Ямале уделяем большое внимание всем направлениям социальной политики – здравоохранение, образование, строительство школ, садов, больниц и поликлиники, но молодежная политика и места для молодежи, где им будет интересно, должна занимать не менее значимое место. Стараемся работать системно, в ключевых городах уже строятся арт-резиденции: в Салехарде она запущена год назад и пользуется большой популярностью, в Новом Уренгое и Ноябрьске в активной стадии реализации, еще одна появится в Надыме", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Старт заявочной кампании намечен на апрель. В ней смогут принять участие муниципальные органы в сфере молодежной политики городов и районов. Управления молодежной политики смогут подать одну или несколько заявок на реновацию своих подведомственных учреждений. После старта у участников будет 30 дней, чтобы подать документы. Планируется два направления конкурса – создание молодежных пространств и добровольческих центров, отмечают власти.Самые интересные и успешные концепции, отобранные во время заявочной кампании, главы муниципальных образований будут защищать перед экспертной комиссией под руководством губернатора округа. Лучшие идеи создания молодежных пространств разделят между собой 90 миллионов рублей.Модернизация и совершенствование инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодёжью является одним из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодёжи до 2025 года, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html

https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html

салехард

ноябрьск

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий артюхов, салехард, ноябрьск, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)