https://ria.ru/20220331/granitsy-1781104450.html

Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией

Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022

Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией

Калининградские власти разочарованы, что политические мотивы для Киева, призвавшего Польшу и Прибалтику закрыть границы с РФ и Белоруссией, поставлены выше... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:48

2022-03-31T15:48

2022-03-31T15:48

россия

украина

в мире

калининград

прибалтика

польша

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Калининградские власти разочарованы, что политические мотивы для Киева, призвавшего Польшу и Прибалтику закрыть границы с РФ и Белоруссией, поставлены выше экономической целесообразности, но надеются на благоразумие соседей и готовы к любым сценариям, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее со ссылкой на посла Украины в Польше сообщалось, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Белоруссией и РФ. Накануне сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область."Мы уже неоднократно заявляли, мы готовы и к негативному развитию событий, поэтому усиливаем наш паромный флот, наши портовые мощности, наш аэропорт готовится к тому, что, возможно, часть грузопотока придётся принять на себя. Однако мы все же рассчитываем на благоразумие наших соседей, на то, что подобное решение будет не принято. Но мы готовы", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, калининград, прибалтика, польша, евросоюз