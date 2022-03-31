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Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
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Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией
Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией
Калининградские власти разочарованы, что политические мотивы для Киева, призвавшего Польшу и Прибалтику закрыть границы с РФ и Белоруссией, поставлены выше... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:48
2022-03-31T15:48
россия
украина
в мире
калининград
прибалтика
польша
евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Калининградские власти разочарованы, что политические мотивы для Киева, призвавшего Польшу и Прибалтику закрыть границы с РФ и Белоруссией, поставлены выше экономической целесообразности, но надеются на благоразумие соседей и готовы к любым сценариям, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее со ссылкой на посла Украины в Польше сообщалось, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Белоруссией и РФ. Накануне сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область."Мы уже неоднократно заявляли, мы готовы и к негативному развитию событий, поэтому усиливаем наш паромный флот, наши портовые мощности, наш аэропорт готовится к тому, что, возможно, часть грузопотока придётся принять на себя. Однако мы все же рассчитываем на благоразумие наших соседей, на то, что подобное решение будет не принято. Но мы готовы", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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россия, украина, в мире, калининград, прибалтика, польша, евросоюз
15:48 31.03.2022
 
Власти Калининграда отреагировали на призыв Киева закрыть границы с Россией

Власти Калининграда: готовы к любым сценариям после призыва Киева закрыть границы

© РИА Новости / Игорь ЗарембоКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Калининград
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Калининградские власти разочарованы, что политические мотивы для Киева, призвавшего Польшу и Прибалтику закрыть границы с РФ и Белоруссией, поставлены выше экономической целесообразности, но надеются на благоразумие соседей и готовы к любым сценариям, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее со ссылкой на посла Украины в Польше сообщалось, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Белоруссией и РФ. Накануне сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.
"Как мы уже недавно комментировали заявление литовской стороны об ожидании их решения Евросоюза в целом по возможному закрытию транзита российских грузов через Литву, то же самое мы можем, соответственно, ответить украинской стороне. Кроме разочарования и сожаления, сожаления о том, что политические мотивы были поставлены выше общей экономической целесообразности, сказать особо нечего", - сказал Лысков.
"Мы уже неоднократно заявляли, мы готовы и к негативному развитию событий, поэтому усиливаем наш паромный флот, наши портовые мощности, наш аэропорт готовится к тому, что, возможно, часть грузопотока придётся принять на себя. Однако мы все же рассчитываем на благоразумие наших соседей, на то, что подобное решение будет не принято. Но мы готовы", - добавил собеседник агентства.
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