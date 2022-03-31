https://ria.ru/20220331/granitsy-1781003265.html

Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией

Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022

Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией

Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что Киев ведет переговоры с Варшавой о полном закрытии польской границы с Белоруссией. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:23

2022-03-31T09:23

2022-03-31T09:23

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что Киев ведет переговоры с Варшавой о полном закрытии польской границы с Белоруссией."Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Белоруссией", - приводит слова украинского посла агентство УНИАН.По его словам, на данный момент Польша также ведет переговоры со странами Балтии. Дещица отметил, что Украина тоже обратилась к этим странам относительно одновременного закрытия границ с Белоруссией и Россией."На данный момент, пока что наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России. Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не надо будет ждать этого решения от ЕС и заблокируем полностью любые поставки в Россию", - добавил Дещица.

https://ria.ru/20220331/su-25-1780989576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, белоруссия, литва, эстония, латвия, украина