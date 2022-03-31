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Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
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Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией
Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией
Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что Киев ведет переговоры с Варшавой о полном закрытии польской границы с Белоруссией. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:23
2022-03-31T09:23
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что Киев ведет переговоры с Варшавой о полном закрытии польской границы с Белоруссией."Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Белоруссией", - приводит слова украинского посла агентство УНИАН.По его словам, на данный момент Польша также ведет переговоры со странами Балтии. Дещица отметил, что Украина тоже обратилась к этим странам относительно одновременного закрытия границ с Белоруссией и Россией."На данный момент, пока что наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России. Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не надо будет ждать этого решения от ЕС и заблокируем полностью любые поставки в Россию", - добавил Дещица.
https://ria.ru/20220331/su-25-1780989576.html
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в мире, россия, белоруссия, литва, эстония, латвия, украина
09:23 31.03.2022
 
Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией

Посол Дещица: Украина призвала Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией и Белоруссией

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что Киев ведет переговоры с Варшавой о полном закрытии польской границы с Белоруссией.
"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Белоруссией", - приводит слова украинского посла агентство УНИАН.
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По его словам, на данный момент Польша также ведет переговоры со странами Балтии. Дещица отметил, что Украина тоже обратилась к этим странам относительно одновременного закрытия границ с Белоруссией и Россией.
"На данный момент, пока что наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России. Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не надо будет ждать этого решения от ЕС и заблокируем полностью любые поставки в Россию", - добавил Дещица.
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