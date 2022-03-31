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Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине

Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине

Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине, безуспешно стремясь спровоцировать общественное недовольство в России, заявил в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T04:21

2022-03-31T04:21

2022-03-31T04:21

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине, безуспешно стремясь спровоцировать общественное недовольство в России, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов и посоветовал обращаться за достоверной информаций о происходящем на Украине к министерству обороны России.Таким образом высокопоставленный российский дипломат прокомментировал заявление для СМИ замгоссекретаря США Виктории Нуланд о якобы потере Россией "свыше 10 тысяч" военнослужащих на Украине. При этом в Минобороны РФ 25 марта сообщали, в ходе спецоперации погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысячи ранены. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.Как подчеркнул посол РФ, решение российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине пользуется широкой поддержкой россиян."Граждане понимают, что речь идет о защите национальных интересов Российской Федерации", - добавил Антонов, предложив обращаться за получением достоверной информации о происходящем на Украине к министерству обороны России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 30 марта, с начала операции уничтожен 81% военных самолетов Украины (124 из 152), 72% танков и других бронированных машин (1752 из 2416), половина парка вертолетов (77 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире