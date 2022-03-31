https://ria.ru/20220331/germaniya-1781169131.html
Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу - РИА Новости, 31.03.2022
Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:28
2022-03-31T20:28
2022-03-31T21:06
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы", — сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению.По словам Гатилова, целью этой программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.Ранее Минобороны России сообщило, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.
https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, германия, министерство обороны сша, мид германии, войска рхбз, мария захарова
20:28 31.03.2022 (обновлено: 21:06 31.03.2022)
Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
Постпред Гатилов: Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу