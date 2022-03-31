https://ria.ru/20220331/germaniya-1781169131.html

Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу - РИА Новости, 31.03.2022

Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:28

2022-03-31T20:28

2022-03-31T21:06

в мире

украина

россия

сша

германия

министерство обороны сша

мид германии

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы", — сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению.По словам Гатилова, целью этой программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.Ранее Минобороны России сообщило, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

украина

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, германия, министерство обороны сша, мид германии, войска рхбз, мария захарова