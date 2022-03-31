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В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом - РИА Новости, 31.03.2022
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В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом
В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом - РИА Новости, 31.03.2022
В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом
Германия не позволит России "шантажировать" себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:40
2022-03-31T17:10
германия
в мире
россия
цены на нефть
роберт хабек
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия не позволит России "шантажировать" себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Вы знаете, что министр энергетики G7, а таким образом, крупные промышленные страны, оперативно ответили, решительно и сплоченно, что контракты должны соблюдаться. Все, что я слышал (от других политиков), подтверждает это. В этом смысле, это ответ на то, как все санкции, как единство Запада проявились и при этом консенсусно. Это нечто особое, если оглянуться на последние годы. Связи, которые мы выстроили, сильны, попытка вновь нас стравить друг с другом, возможно, расколоть, опять провалилась", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.Он добавил, что "мы хорошо подготовлены ко всем решениям, которые принимает (президент РФ Владимир) Путин". Хабек отметил также, что поставки газа в Германию стабильны, запасы в хранилищах растут. "Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что мы позволим Путину шантажировать нас", - добавил Хабек.
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германия, в мире, россия, цены на нефть, роберт хабек
16:40 31.03.2022 (обновлено: 17:10 31.03.2022)
 
В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Берлин не даст Москве "шантажировать" себя газом

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия не позволит России "шантажировать" себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Вы знаете, что министр энергетики G7, а таким образом, крупные промышленные страны, оперативно ответили, решительно и сплоченно, что контракты должны соблюдаться. Все, что я слышал (от других политиков), подтверждает это. В этом смысле, это ответ на то, как все санкции, как единство Запада проявились и при этом консенсусно. Это нечто особое, если оглянуться на последние годы. Связи, которые мы выстроили, сильны, попытка вновь нас стравить друг с другом, возможно, расколоть, опять провалилась", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.
Он добавил, что "мы хорошо подготовлены ко всем решениям, которые принимает (президент РФ Владимир) Путин". Хабек отметил также, что поставки газа в Германию стабильны, запасы в хранилищах растут. "Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что мы позволим Путину шантажировать нас", - добавил Хабек.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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