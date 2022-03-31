https://ria.ru/20220331/germaniya-1781121026.html

В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом

В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом - РИА Новости, 31.03.2022

В Берлине заявили, что не дадут Москве "шантажировать" себя газом

Германия не позволит России "шантажировать" себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:40

2022-03-31T16:40

2022-03-31T17:10

германия

в мире

россия

цены на нефть

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg

БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия не позволит России "шантажировать" себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Вы знаете, что министр энергетики G7, а таким образом, крупные промышленные страны, оперативно ответили, решительно и сплоченно, что контракты должны соблюдаться. Все, что я слышал (от других политиков), подтверждает это. В этом смысле, это ответ на то, как все санкции, как единство Запада проявились и при этом консенсусно. Это нечто особое, если оглянуться на последние годы. Связи, которые мы выстроили, сильны, попытка вновь нас стравить друг с другом, возможно, расколоть, опять провалилась", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.Он добавил, что "мы хорошо подготовлены ко всем решениям, которые принимает (президент РФ Владимир) Путин". Хабек отметил также, что поставки газа в Германию стабильны, запасы в хранилищах растут. "Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что мы позволим Путину шантажировать нас", - добавил Хабек.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781058447.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, россия, цены на нефть, роберт хабек