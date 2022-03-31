https://ria.ru/20220331/gazprom-1781145887.html
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля
"Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:06
2022-03-31T18:06
2022-03-31T18:18
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform.Компания после трёх дней бронирования не заказала мощности магистрали на газовые сутки 1 апреля - с 7.00 мск пятницы до 7.00 мск субботы."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу–Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Рост спроса на газ в Европе в последние дни связан с некоторым похолоданием в регионе в конце марта – начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал-европа (газопровод), экономика, россия, европа, газпром, природный газ, в мире
18:06 31.03.2022 (обновлено: 18:18 31.03.2022)
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля