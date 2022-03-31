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"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
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"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля
"Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:06
2022-03-31T18:18
ямал-европа (газопровод)
экономика
россия
европа
газпром
природный газ
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform.Компания после трёх дней бронирования не заказала мощности магистрали на газовые сутки 1 апреля - с 7.00 мск пятницы до 7.00 мск субботы."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу–Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Рост спроса на газ в Европе в последние дни связан с некоторым похолоданием в регионе в конце марта – начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.
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ямал-европа (газопровод), экономика, россия, европа, газпром, природный газ, в мире
18:06 31.03.2022 (обновлено: 18:18 31.03.2022)
 
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 1 апреля

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform.
Компания после трёх дней бронирования не заказала мощности магистрали на газовые сутки 1 апреля - с 7.00 мск пятницы до 7.00 мск субботы.
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Рост спроса на газ в Европе в последние дни связан с некоторым похолоданием в регионе в конце марта – начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.
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Ямал-Европа (газопровод)ЭкономикаРоссияЕвропаГазпромПриродный газВ мире
 
 
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