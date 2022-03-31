https://ria.ru/20220331/gaz-1781184091.html

Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях

Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях

США поддерживают европейские страны в их нежелании переходить на оплату поставок российского газа в рублях, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T23:35

2022-03-31T23:35

2022-03-31T23:36

экономика

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США поддерживают европейские страны в их нежелании переходить на оплату поставок российского газа в рублях, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Это так. И немецкий канцлер, я думаю, очень ясно дал понять, что контракты существуют в том виде, в каком существуют, и изменений тут не будет", - ответила она на вопрос журналистов.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент подписал соответствующий указ 31 марта, он касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. По указу Газпромбанк является уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, газпромбанк, природный газ, европа