https://ria.ru/20220331/gaz-1781184091.html
Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях
Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях
США поддерживают европейские страны в их нежелании переходить на оплату поставок российского газа в рублях, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:35
2022-03-31T23:35
2022-03-31T23:36
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США поддерживают европейские страны в их нежелании переходить на оплату поставок российского газа в рублях, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Это так. И немецкий канцлер, я думаю, очень ясно дал понять, что контракты существуют в том виде, в каком существуют, и изменений тут не будет", - ответила она на вопрос журналистов.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент подписал соответствующий указ 31 марта, он касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. По указу Газпромбанк является уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, газпромбанк, природный газ, европа
23:35 31.03.2022 (обновлено: 23:36 31.03.2022)
Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за российский газ в рублях
Белый дом поддержал европейские страны в нежелании платить за российский газ в рублях