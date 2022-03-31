https://ria.ru/20220331/gaz-1781182533.html

Европейцам объяснили, чем грозит отказ от российской схемы по оплате газа

Европейцам объяснили, чем грозит отказ от российской схемы по оплате газа - РИА Новости, 31.03.2022

Европейцам объяснили, чем грозит отказ от российской схемы по оплате газа

Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами, считает эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:59

2022-03-31T22:59

2022-03-31T22:59

экономика

евросоюз

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами, считает эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн. Свое мнение он выразил в беседе с RT."Нам, возможно, придется сократить подачу (газа — Прим.ред.) для промышленности и населения. Это, конечно, приведет к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан. В итоге политикам станет непросто реагировать, а люди будут этим недовольны", — сказал он.Специалист подчеркнул, что такой мрачный сценарий грозит Евросоюзу в том случае, если новые правила Москвы не будут соблюдаться, и Россия будет вынуждена "полностью перекрыть газопровод". Попытки найти выход из подобной ситуации, по словам эксперта, вероятнее всего приведут европейцев к решению прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа.Указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами подписал сегодня президент Владимир Путин. Отказ от правил Москва будет расценивать как неисполнение обязательств, ведущее к остановке действующих контрактов. Российский лидер также напомнил, что западные страны сейчас используют свои финансовые системы как оружие.Ранее в марте Путин объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Это стало ответом Москвы на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

https://ria.ru/20220331/berlin-1781156572.html

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

россия

украина

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, евросоюз, россия, украина, владимир путин