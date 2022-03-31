Европейцам объяснили, чем грозит отказ от российской схемы по оплате газа
Эксперт Томанн предрек европейцам проблемы в случае отказа от правил России по оплате газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами, считает эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн. Свое мнение он выразил в беседе с RT.
"Нам, возможно, придется сократить подачу (газа — Прим.ред.) для промышленности и населения. Это, конечно, приведет к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан. В итоге политикам станет непросто реагировать, а люди будут этим недовольны", — сказал он.
Специалист подчеркнул, что такой мрачный сценарий грозит Евросоюзу в том случае, если новые правила Москвы не будут соблюдаться, и Россия будет вынуждена "полностью перекрыть газопровод". Попытки найти выход из подобной ситуации, по словам эксперта, вероятнее всего приведут европейцев к решению прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа.
Указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами подписал сегодня президент Владимир Путин. Отказ от правил Москва будет расценивать как неисполнение обязательств, ведущее к остановке действующих контрактов. Российский лидер также напомнил, что западные страны сейчас используют свои финансовые системы как оружие.
Ранее в марте Путин объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Это стало ответом Москвы на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.