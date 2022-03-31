https://ria.ru/20220331/gaz-1781181763.html

В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет

В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет - РИА Новости, 31.03.2022

В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет

На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:49

2022-03-31T22:49

2022-03-31T22:49

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россия

чехия

европа

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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая перед членами парламентского комитета по безопасности."Если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ), это не имеет решения", - сказал Недела.По словам замминистра, в таком случае возникли бы проблемы у большинства стран Европы, которая импортирует 44% газа из России. В самой Чехии добывается около 2% потребляемого газа, остальное поставляется из РФ.Единственным выходом из положения, считает Недела, была бы совместная закупка газа в рамках ЕС и его последующее разделение между странами ЕС, как это происходило при закупке вакцин против коронавируса.По мнению замминистра, в самой Чехии для сохранения уровня поставок электроэнергии для промышленности и населения пришлось бы обновить работу уже закрытых угольных электростанций, при этом возникло бы немало проблем.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html

https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html

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чехия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, чехия, европа