https://ria.ru/20220331/gaz-1781181763.html
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет - РИА Новости, 31.03.2022
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет
На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:49
2022-03-31T22:49
2022-03-31T22:49
экономика
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чехия
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая перед членами парламентского комитета по безопасности."Если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ), это не имеет решения", - сказал Недела.По словам замминистра, в таком случае возникли бы проблемы у большинства стран Европы, которая импортирует 44% газа из России. В самой Чехии добывается около 2% потребляемого газа, остальное поставляется из РФ.Единственным выходом из положения, считает Недела, была бы совместная закупка газа в рамках ЕС и его последующее разделение между странами ЕС, как это происходило при закупке вакцин против коронавируса.По мнению замминистра, в самой Чехии для сохранения уровня поставок электроэнергии для промышленности и населения пришлось бы обновить работу уже закрытых угольных электростанций, при этом возникло бы немало проблем.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, чехия, европа
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет
Замглавы минпромторга Чехии Недела: в случае прекращения поставок газа из России плана нет
ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая перед членами парламентского комитета по безопасности.
"Если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ), это не имеет решения", - сказал Недела.
По словам замминистра, в таком случае возникли бы проблемы у большинства стран Европы
, которая импортирует 44% газа из России. В самой Чехии
добывается около 2% потребляемого газа, остальное поставляется из РФ.
Единственным выходом из положения, считает Недела, была бы совместная закупка газа в рамках ЕС и его последующее разделение между странами ЕС, как это происходило при закупке вакцин против коронавируса.
По мнению замминистра, в самой Чехии для сохранения уровня поставок электроэнергии для промышленности и населения пришлось бы обновить работу уже закрытых угольных электростанций, при этом возникло бы немало проблем.