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В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет - РИА Новости, 31.03.2022
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В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет - РИА Новости, 31.03.2022
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет
На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:49
2022-03-31T22:49
экономика
россия
чехия
европа
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая перед членами парламентского комитета по безопасности."Если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ), это не имеет решения", - сказал Недела.По словам замминистра, в таком случае возникли бы проблемы у большинства стран Европы, которая импортирует 44% газа из России. В самой Чехии добывается около 2% потребляемого газа, остальное поставляется из РФ.Единственным выходом из положения, считает Недела, была бы совместная закупка газа в рамках ЕС и его последующее разделение между странами ЕС, как это происходило при закупке вакцин против коронавируса.По мнению замминистра, в самой Чехии для сохранения уровня поставок электроэнергии для промышленности и населения пришлось бы обновить работу уже закрытых угольных электростанций, при этом возникло бы немало проблем.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html
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экономика, россия, чехия, европа
22:49 31.03.2022
 
В Чехии заявили, что в случае прекращения поставок газа из России плана нет

Замглавы минпромторга Чехии Недела: в случае прекращения поставок газа из России плана нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. На тот случай, если РФ внезапно остановит поставки газа в Европу, ситуация не имеет решений, заявил в четверг замглавы минпромторга Чехии Рене Недела, выступая перед членами парламентского комитета по безопасности.
"Если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ), это не имеет решения", - сказал Недела.
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Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин
По словам замминистра, в таком случае возникли бы проблемы у большинства стран Европы, которая импортирует 44% газа из России. В самой Чехии добывается около 2% потребляемого газа, остальное поставляется из РФ.
Единственным выходом из положения, считает Недела, была бы совместная закупка газа в рамках ЕС и его последующее разделение между странами ЕС, как это происходило при закупке вакцин против коронавируса.
По мнению замминистра, в самой Чехии для сохранения уровня поставок электроэнергии для промышленности и населения пришлось бы обновить работу уже закрытых угольных электростанций, при этом возникло бы немало проблем.
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