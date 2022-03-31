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Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа - РИА Новости, 31.03.2022
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Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа
Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа - РИА Новости, 31.03.2022
Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа
Италия в вопросе оплаты будет поставок газа из России придерживаться европейской линии, Европейская комиссия изучает указ президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:40
2022-03-31T21:40
в мире
россия
италия
цены на нефть
европа
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Италия в вопросе оплаты будет поставок газа из России придерживаться европейской линии, Европейская комиссия изучает указ президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи."Окончательной интерпретации объявленной Путиным меры еще нет. Европейская комиссия изучает меры и различные пояснительные аспекты. На данный момент оплата возможна в евро и рублях. Италия будет придерживаться линий, согласованных на европейском уровне", - заявили в руководстве Совмина. Как отмечается, вопрос оплаты российского газа будет поднят в ходе телефонного разговора премьер-министра Италии и канцлера ФРГ Олафа Шольца позднее в четверг.Ранее Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним накануне сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах. Итальянский лидер отметил, что из переговоров с Путиным сделал вывод, что перевод оплаты евро и доллары на рубли является "внутренним вопросом России".
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в мире, россия, италия, цены на нефть, европа
21:40 31.03.2022
 
Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа

Италия в вопросе оплаты российского газа будет придерживаться европейской линии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
РИМ, 31 мар – РИА Новости. Италия в вопросе оплаты будет поставок газа из России придерживаться европейской линии, Европейская комиссия изучает указ президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи.
"Окончательной интерпретации объявленной Путиным меры еще нет. Европейская комиссия изучает меры и различные пояснительные аспекты. На данный момент оплата возможна в евро и рублях. Италия будет придерживаться линий, согласованных на европейском уровне", - заявили в руководстве Совмина. Как отмечается, вопрос оплаты российского газа будет поднят в ходе телефонного разговора премьер-министра Италии и канцлера ФРГ Олафа Шольца позднее в четверг.
Ранее Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним накануне сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах. Итальянский лидер отметил, что из переговоров с Путиным сделал вывод, что перевод оплаты евро и доллары на рубли является "внутренним вопросом России".
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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