https://ria.ru/20220331/gaz-1781176210.html

Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа

Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа - РИА Новости, 31.03.2022

Источники рассказали о позиции Италии по оплате российского газа

Италия в вопросе оплаты будет поставок газа из России придерживаться европейской линии, Европейская комиссия изучает указ президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:40

2022-03-31T21:40

2022-03-31T21:40

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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Италия в вопросе оплаты будет поставок газа из России придерживаться европейской линии, Европейская комиссия изучает указ президента РФ Владимира Путина, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи."Окончательной интерпретации объявленной Путиным меры еще нет. Европейская комиссия изучает меры и различные пояснительные аспекты. На данный момент оплата возможна в евро и рублях. Италия будет придерживаться линий, согласованных на европейском уровне", - заявили в руководстве Совмина. Как отмечается, вопрос оплаты российского газа будет поднят в ходе телефонного разговора премьер-министра Италии и канцлера ФРГ Олафа Шольца позднее в четверг.Ранее Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним накануне сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах. Итальянский лидер отметил, что из переговоров с Путиным сделал вывод, что перевод оплаты евро и доллары на рубли является "внутренним вопросом России".

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, италия, цены на нефть, европа