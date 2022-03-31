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Вучич выразил надежду на благоприятную цену по газовому договору с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
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Вучич выразил надежду на благоприятную цену по газовому договору с Россией
Вучич выразил надежду на благоприятную цену по газовому договору с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
Вучич выразил надежду на благоприятную цену по газовому договору с Россией
Сербия на 100% зависит от поставок природного газа из РФ, ожидает благоприятную цену по новому договору в результате идущих переговоров, заявил президент страны РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:55
2022-03-31T19:55
александр вучич
газпром
сербия
россия
в мире
природный газ
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Сербия на 100% зависит от поставок природного газа из РФ, ожидает благоприятную цену по новому договору в результате идущих переговоров, заявил президент страны Александр Вучич."Уверен, что можем получить хорошую цену, это очень важно. Мы можем работать над диверсификацией источников газа и должны это делать, но в данный момент мы на 100% зависим от российского газа, и люди должны это знать. Это вопрос не только домовладений и обычного гражданина, но и наших фабрик, трудоустройства людей, что очень важно для всей нашей экономики", - заявил сербский лидер в эфире национального телевидения.По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером Владимиром Путиным осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780676555.html
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александр вучич, газпром, сербия, россия, в мире, природный газ
19:55 31.03.2022
 
Вучич выразил надежду на благоприятную цену по газовому договору с Россией

Президент Сербии Вучич: страна на 100% зависит от газа из России и ждет благоприятную цену

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Сербия на 100% зависит от поставок природного газа из РФ, ожидает благоприятную цену по новому договору в результате идущих переговоров, заявил президент страны Александр Вучич.
"Уверен, что можем получить хорошую цену, это очень важно. Мы можем работать над диверсификацией источников газа и должны это делать, но в данный момент мы на 100% зависим от российского газа, и люди должны это знать. Это вопрос не только домовладений и обычного гражданина, но и наших фабрик, трудоустройства людей, что очень важно для всей нашей экономики", - заявил сербский лидер в эфире национального телевидения.
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По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером Владимиром Путиным осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.
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Александр ВучичГазпромСербияРоссияВ миреПриродный газ
 
 
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