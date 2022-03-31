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OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях
OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях
Австрийская компания OMV ожидает письменной информации от "Газпрома" по поводу оплаты газа в рублях, договорной основой в настоящее время является оплата в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:34
2022-03-31T19:34
2022-03-31T19:34
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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV ожидает письменной информации от "Газпрома" по поводу оплаты газа в рублях, договорной основой в настоящее время является оплата в евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."OMV ожидает письменной информации от партнера "Газпром". Оплата в евро в настоящее время является нашей договорной основой. OMV всегда обеспечивает соблюдение всех применяемых санкций и правовых положений", - сообщил представитель компании.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, omv, евросоюз, газпром, россия, владимир путин, в мире, природный газ
OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях
Австрийская OMV ожидает письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях