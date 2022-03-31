https://ria.ru/20220331/gaz-1781160682.html

OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях

OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

OMV ждет письменной информации от "Газпрома" по оплате газа в рублях

Австрийская компания OMV ожидает письменной информации от "Газпрома" по поводу оплаты газа в рублях, договорной основой в настоящее время является оплата в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:34

2022-03-31T19:34

2022-03-31T19:34

экономика

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV ожидает письменной информации от "Газпрома" по поводу оплаты газа в рублях, договорной основой в настоящее время является оплата в евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."OMV ожидает письменной информации от партнера "Газпром". Оплата в евро в настоящее время является нашей договорной основой. OMV всегда обеспечивает соблюдение всех применяемых санкций и правовых положений", - сообщил представитель компании.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, omv, евросоюз, газпром, россия, владимир путин, в мире, природный газ