https://ria.ru/20220331/gaz-1781154320.html

Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок

Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок - РИА Новости, 31.03.2022

Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок

Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:53

2022-03-31T18:53

2022-03-31T19:13

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае, сообщил источник, знакомый с ситуацией.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Соответствующий указ президент подписал 31 марта и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Как пояснил при этом РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, из указа следует, что первые оплаты за российский газ в рублях должны быть совершены в течение апреля, вероятно в большинстве контрактов срок не ранее 10 числа. По его словам, установить точную дату оплаты самостоятельно сложно, так как тексты контрактов "Газпрома" с контрагентами не раскрываются."Скорее всего, условия в них варьируются. В единственном опубликованном контракте (с "Нафтогазом" 2009 года) срок оплаты был не позднее 7 числа, но это, возможно, лишь частный случай", - говорит он."Но в любом случае оплата за апрель должна быть проведена в течение апреля. Учитывая, что в указе везде (пункт 11, 12, 15 и 16) фигурирует 10-дневный срок на разработку дальнейших процедур и правил, в том числе предоставления исключений, вероятно, срок оплаты по большинству контрактов не ранее 10 апреля", - заключает эксперт.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, природный газ, владимир путин, россия, газпром, экономика, европа, евросоюз