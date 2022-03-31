Рейтинг@Mail.ru
Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/gaz-1781154320.html
Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок
Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок - РИА Новости, 31.03.2022
Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок
Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:53
2022-03-31T19:13
в мире
природный газ
владимир путин
россия
газпром
экономика
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае, сообщил источник, знакомый с ситуацией.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Соответствующий указ президент подписал 31 марта и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Как пояснил при этом РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, из указа следует, что первые оплаты за российский газ в рублях должны быть совершены в течение апреля, вероятно в большинстве контрактов срок не ранее 10 числа. По его словам, установить точную дату оплаты самостоятельно сложно, так как тексты контрактов "Газпрома" с контрагентами не раскрываются."Скорее всего, условия в них варьируются. В единственном опубликованном контракте (с "Нафтогазом" 2009 года) срок оплаты был не позднее 7 числа, но это, возможно, лишь частный случай", - говорит он."Но в любом случае оплата за апрель должна быть проведена в течение апреля. Учитывая, что в указе везде (пункт 11, 12, 15 и 16) фигурирует 10-дневный срок на разработку дальнейших процедур и правил, в том числе предоставления исключений, вероятно, срок оплаты по большинству контрактов не ранее 10 апреля", - заключает эксперт.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001382_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_46ff3ac9074949b3f0fad6129ca85286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, природный газ, владимир путин, россия, газпром, экономика, европа, евросоюз
18:53 31.03.2022 (обновлено: 19:13 31.03.2022)
 
Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок

Указ об оплате газа в рублях не означает немедленное прекращение поставок

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Речь идёт об оплате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае", — сказал он, комментируя вопрос, означают ли принятые решения что уже завтра кто-то из клиентов останется без газа.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Соответствующий указ президент подписал 31 марта и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Как пояснил при этом РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, из указа следует, что первые оплаты за российский газ в рублях должны быть совершены в течение апреля, вероятно в большинстве контрактов срок не ранее 10 числа. По его словам, установить точную дату оплаты самостоятельно сложно, так как тексты контрактов "Газпрома" с контрагентами не раскрываются.
"Скорее всего, условия в них варьируются. В единственном опубликованном контракте (с "Нафтогазом" 2009 года) срок оплаты был не позднее 7 числа, но это, возможно, лишь частный случай", - говорит он.
"Но в любом случае оплата за апрель должна быть проведена в течение апреля. Учитывая, что в указе везде (пункт 11, 12, 15 и 16) фигурирует 10-дневный срок на разработку дальнейших процедур и правил, в том числе предоставления исключений, вероятно, срок оплаты по большинству контрактов не ранее 10 апреля", - заключает эксперт.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 18:42
Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением
 
В миреПриродный газВладимир ПутинРоссияГазпромЭкономикаЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала