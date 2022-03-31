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Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением - РИА Новости, 31.03.2022
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Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением
Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением
Указ президента РФ Владимира Путина о плате недружественных стран за газ в рублях является "изящным решением" в сложившейся ситуации, которое лишь вводит новый... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:42
2022-03-31T18:42
экономика
газпром
газпромбанк
россия
европа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о плате недружественных стран за газ в рублях является "изящным решением" в сложившейся ситуации, которое лишь вводит новый порядок расчетов за поставки, но не нарушает при этом условия контрактов, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).Президент РФ в четверг подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа, то есть формализовал сделанное 23 марта заявление о переводе в рубли расчетов за экспортные поставки российского газа в недружественные страны."Главное, что мы должны понимать... указ не предполагает изменения валюты платежа, а вводит только новый порядок расчетов, то есть данное решение не является грубым или существенным нарушением действующих контрактов (все, как платили в евро или долларах, так и будут платить)", - пишет ИЭФ в своем официальном Telegram-канале.Эксперты отмечают, что зарубежным контрагентам "Газпрома" лишь предлагается перейти на осуществление расчетов за поставленный газ через уполномоченный банк, а именно Газпромбанк, который и так является одним из основных банков, через которые осуществляются платежи за российский газ."При этом указ не обязывает зарубежных контрагентов "Газпрома" покупать рубли. Достаточно лишь открыть специальный валютный и рублевый счета в Газпромбанке. На валютный счет зарубежный контрагент будет перечислять платеж за российский газ (в полном соответствии с контрактными условиями), а уже Газпромбанк, продавая полученную валюту на Московской бирже за рубли, будет зачислять полученные рубли на рублевый счет зарубежного контрагента, с которого рубли уже будут направлены ПАО "Газпром", - поясняют в ИЭФ.Таким образом, зарубежные контрагенты "Газпрома" не нарушают никаких санкций, введенных против российской финансовой системы, а "Газпром" не нарушает существенных условий своих действующих контрактов, но при этом выполняет решение президента о переводе расчетов за газ на рубли. "Вот такая вот изящная комбинация", - заключают в ИЭФ.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html
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экономика, газпром, газпромбанк, россия, европа
18:42 31.03.2022
 
Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением

Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением, не нарушающим контракты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о плате недружественных стран за газ в рублях является "изящным решением" в сложившейся ситуации, которое лишь вводит новый порядок расчетов за поставки, но не нарушает при этом условия контрактов, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).
Президент РФ в четверг подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа, то есть формализовал сделанное 23 марта заявление о переводе в рубли расчетов за экспортные поставки российского газа в недружественные страны.
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"Главное, что мы должны понимать... указ не предполагает изменения валюты платежа, а вводит только новый порядок расчетов, то есть данное решение не является грубым или существенным нарушением действующих контрактов (все, как платили в евро или долларах, так и будут платить)", - пишет ИЭФ в своем официальном Telegram-канале.
Эксперты отмечают, что зарубежным контрагентам "Газпрома" лишь предлагается перейти на осуществление расчетов за поставленный газ через уполномоченный банк, а именно Газпромбанк, который и так является одним из основных банков, через которые осуществляются платежи за российский газ.
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"При этом указ не обязывает зарубежных контрагентов "Газпрома" покупать рубли. Достаточно лишь открыть специальный валютный и рублевый счета в Газпромбанке. На валютный счет зарубежный контрагент будет перечислять платеж за российский газ (в полном соответствии с контрактными условиями), а уже Газпромбанк, продавая полученную валюту на Московской бирже за рубли, будет зачислять полученные рубли на рублевый счет зарубежного контрагента, с которого рубли уже будут направлены ПАО "Газпром", - поясняют в ИЭФ.
Таким образом, зарубежные контрагенты "Газпрома" не нарушают никаких санкций, введенных против российской финансовой системы, а "Газпром" не нарушает существенных условий своих действующих контрактов, но при этом выполняет решение президента о переводе расчетов за газ на рубли. "Вот такая вот изящная комбинация", - заключают в ИЭФ.
 
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