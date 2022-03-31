Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением
Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением, не нарушающим контракты
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о плате недружественных стран за газ в рублях является "изящным решением" в сложившейся ситуации, которое лишь вводит новый порядок расчетов за поставки, но не нарушает при этом условия контрактов, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).
Президент РФ в четверг подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа, то есть формализовал сделанное 23 марта заявление о переводе в рубли расчетов за экспортные поставки российского газа в недружественные страны.
"Главное, что мы должны понимать... указ не предполагает изменения валюты платежа, а вводит только новый порядок расчетов, то есть данное решение не является грубым или существенным нарушением действующих контрактов (все, как платили в евро или долларах, так и будут платить)", - пишет ИЭФ в своем официальном Telegram-канале.
Эксперты отмечают, что зарубежным контрагентам "Газпрома" лишь предлагается перейти на осуществление расчетов за поставленный газ через уполномоченный банк, а именно Газпромбанк, который и так является одним из основных банков, через которые осуществляются платежи за российский газ.
"При этом указ не обязывает зарубежных контрагентов "Газпрома" покупать рубли. Достаточно лишь открыть специальный валютный и рублевый счета в Газпромбанке. На валютный счет зарубежный контрагент будет перечислять платеж за российский газ (в полном соответствии с контрактными условиями), а уже Газпромбанк, продавая полученную валюту на Московской бирже за рубли, будет зачислять полученные рубли на рублевый счет зарубежного контрагента, с которого рубли уже будут направлены ПАО "Газпром", - поясняют в ИЭФ.
Таким образом, зарубежные контрагенты "Газпрома" не нарушают никаких санкций, введенных против российской финансовой системы, а "Газпром" не нарушает существенных условий своих действующих контрактов, но при этом выполняет решение президента о переводе расчетов за газ на рубли. "Вот такая вот изящная комбинация", - заключают в ИЭФ.