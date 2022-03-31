https://ria.ru/20220331/gaz-1781147125.html

В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа

В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 31.03.2022

В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа

Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:12

2022-03-31T18:12

2022-03-31T18:31

экономика

россия

германия

санкции в отношении россии

евросоюз

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OA) - профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе... Поскольку при обеспечении (газом – ред.) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции", - говорится в заявлении. В Восточном комитете призвали правительство ФРГ стабилизировать при помощи мер государственной поддержки пострадавшие компании "в случае ограничений производства" и "смягчить рост цен на энергию".Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры к РФ. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны не станут платить с 1 апреля в рублях.

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

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германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, германия, санкции в отношении россии, евросоюз