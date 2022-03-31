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В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 31.03.2022
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В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа
В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 31.03.2022
В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа
Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:12
2022-03-31T18:31
экономика
россия
германия
санкции в отношении россии
евросоюз
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OA) - профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе... Поскольку при обеспечении (газом – ред.) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции", - говорится в заявлении. В Восточном комитете призвали правительство ФРГ стабилизировать при помощи мер государственной поддержки пострадавшие компании "в случае ограничений производства" и "смягчить рост цен на энергию".Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры к РФ. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны не станут платить с 1 апреля в рублях.
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экономика, россия, германия, санкции в отношении россии, евросоюз
18:12 31.03.2022 (обновлено: 18:31 31.03.2022)
 
В Берлине предупредили о последствиях отказа от российского газа

Восточный комитет ФРГ предупредил об остановке производств при отказе от российского газа

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OA) - профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе... Поскольку при обеспечении (газом – ред.) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции", - говорится в заявлении. В Восточном комитете призвали правительство ФРГ стабилизировать при помощи мер государственной поддержки пострадавшие компании "в случае ограничений производства" и "смягчить рост цен на энергию".
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры к РФ. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны не станут платить с 1 апреля в рублях.
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