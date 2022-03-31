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Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии - РИА Новости, 31.03.2022
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Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии - РИА Новости, 31.03.2022
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии
Поставки газа в Европу будут по-прежнему оплачиваться в евро, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:11
2022-03-31T18:11
экономика
газпром
евросоюз
германия
в мире
природный газ
кристиан линднер
европа
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Поставки газа в Европу будут по-прежнему оплачиваться в евро, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер."Мы сообща убеждены в том, что политический шантаж должен быть отвергнут. Контракты о поставках газа в Европу основаны на евро, поэтому они и дальше будут оплачиваться в евро. Мы поддерживаем это", - заявил министр на совместном брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером от имени Берлина и Парижа.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
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экономика, газпром, евросоюз, германия, в мире, природный газ, кристиан линднер, европа
18:11 31.03.2022
 
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии

Глава Минфина Германии Линднер: поставки газа в Европу будут оплачиваться в евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Поставки газа в Европу будут по-прежнему оплачиваться в евро, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Мы сообща убеждены в том, что политический шантаж должен быть отвергнут. Контракты о поставках газа в Европу основаны на евро, поэтому они и дальше будут оплачиваться в евро. Мы поддерживаем это", - заявил министр на совместном брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером от имени Берлина и Парижа.
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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ЭкономикаГазпромЕвросоюзГерманияВ миреПриродный газКристиан ЛинднерЕвропа
 
 
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