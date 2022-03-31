https://ria.ru/20220331/gaz-1781146698.html
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии - РИА Новости, 31.03.2022
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии
Поставки газа в Европу будут по-прежнему оплачиваться в евро, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:11
2022-03-31T18:11
2022-03-31T18:11
экономика
газпром
евросоюз
германия
в мире
природный газ
кристиан линднер
европа
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Поставки газа в Европу будут по-прежнему оплачиваться в евро, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер."Мы сообща убеждены в том, что политический шантаж должен быть отвергнут. Контракты о поставках газа в Европу основаны на евро, поэтому они и дальше будут оплачиваться в евро. Мы поддерживаем это", - заявил министр на совместном брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером от имени Берлина и Парижа.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781144119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, евросоюз, германия, в мире, природный газ, кристиан линднер, европа
Европа будет оплачивать газ в евро, заявил глава Минфина Германии
Глава Минфина Германии Линднер: поставки газа в Европу будут оплачиваться в евро